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Haberler Fenerbahçe TFF'den Fenerbahçe paylaşımı

TFF'den Fenerbahçe paylaşımı

TFF, yaptığı paylaşım ile UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Şubat 2025 Cuma 01:31
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TFF'den Fenerbahçe paylaşımı

TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Paylaşımda, "Play-off aşamasını geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı.

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