TFF'den Fenerbahçe paylaşımı

TFF, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik etti. Paylaşımda, "Play-off aşamasını geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'yi tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı.

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UEFA Avrupa Ligi Eleme Turu Play-Off aşamasında mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, rövanş maçında Belçika temsilcisi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı ve adını bir üst tura yazdırdı. Play-off aşamasını geçerek UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden temsilcimiz Fenerbahçe'yi… pic.twitter.com/eCW4R27No1