Rakip, Olympiakos ya da Rangers

Fenerbahçe, tur atlaması durumunda Yunanistan'ın Olympiakos ya da İskoçya'nın Rangers takımıyla eşleşecek. Olympiakos, geçtiğimiz yıl Konferans Ligi'nde çeyrek finalde Fenerbahçe'yi penaltılarla eledikten sonra şampiyonluğa uzanmıştı. Bu sezon Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 7. sırada tamamlayan Yunan temsilcisi, Fenerbahçe'nin lig aşamasındaki rakiplerinden Lyon'a deplasmanda 2-0 yenilirken, evinde Twente ile golsüz berabere kalmıştı. İskoçya temsilcisi Rangers ise Avrupa Ligi'nde bu sezon 4 galibiyetin yanı sıra 2'şer beraberlik ve yenilgi yaşadı. Olympique Lyon'a evinde 4-1 yenilen Rangers, İngiltere'den Manchester United'a ise deplasmanda 2-1 mağlup olmuştu. İskoç temsilcisi, ağırladığı Union Saint-Gilloise'yı ise 2-1 yenmeyi başarmıştı.