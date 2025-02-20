Fenerbahçe kasasını dolduracak! İşte o rakam...
Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, Belçika temsilcisini elemesi durumunda kasasına 2 milyon euro daha koyacak. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 09:14
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Böylece kulübün UEFA'dan kazandığı toplam gelir 16 milyon euroyu aşmış olacak.
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