Fenerbahçe kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı elde etti ve Avrupa macerasında önemli bir gelir sağladı.

Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, tur atlamaya bir adım daha yaklaşırken mali açıdan da kazançlı çıktı.