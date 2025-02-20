  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Fenerbahçe kasasını dolduracak! İşte o rakam...

Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0'lık skorla geçen Fenerbahçe, Belçika temsilcisini elemesi durumunda kasasına 2 milyon euro daha koyacak. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 08:55 Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2025 Perşembe 09:14
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe kasasını dolduracak! 2 milyon Euro daha…

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasını 24. sırada tamamlayarak play-off turuna katılma hakkı elde etti ve Avrupa macerasında önemli bir gelir sağladı.

Fenerbahçe kasasını dolduracak! 2 milyon Euro daha…

Son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler, tur atlamaya bir adım daha yaklaşırken mali açıdan da kazançlı çıktı.

Fenerbahçe kasasını dolduracak! 2 milyon Euro daha…

NTV'nin haberine göre, bu sezon UEFA'dan toplam 14.4 milyon euro gelir elde eden Fenerbahçe Belçika ekibini elemesi halinde kasasına 2 milyon euro daha ekleyecek.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray-AZ Alkmaar maçı detayları Galatasaray-AZ Alkmaar maçı detayları 09:45
Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! Dünya devlerinin gözü Arda Güler'in üzerinde! 09:27
G.Saray'da flaş Lemina gelişmesi! F.Bahçe derbisinde... G.Saray'da flaş Lemina gelişmesi! F.Bahçe derbisinde... 09:11
Beşiktaş Eyüpspor'a konuk oluyor Beşiktaş Eyüpspor'a konuk oluyor 09:01
Milli motosikletçiler Avustralya'da piste çıkıyor! Milli motosikletçiler Avustralya'da piste çıkıyor! 08:58
F.Bahçe kasasını dolduracak! F.Bahçe kasasını dolduracak! 08:55
Daha Eski
F.Bahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak F.Bahçe'den Tuta harekatı! Yeni sezonda imzayı atacak 08:39
İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi! İşte G.Saray'ın sezon sonu transferi! 08:34
Bugünkü maçlar 20 Şubat 2025 Bugünkü maçlar 20 Şubat 2025 08:03
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:40
PSV uzatmalarda turladı! PSV uzatmalarda turladı! 01:30
PSG Brest'e acımadı! PSG Brest'e acımadı! 00:56