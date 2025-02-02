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Haberler Fenerbahçe Maximin yol ayrımında

Maximin yol ayrımında

Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'den kiralanan Maximin yol ayrımına geldi. İtalyan ekibi Napoli'nin kendisiyle ilgilenmesinin ardından Serie A'da forma giyme isteğini ileten tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Fenerbahçe'nin talepleri karşılanırsa, oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Aksi halde Maximin sezon sonuna kadar çubuklu formayı giyecek.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Maximin yol ayrımında
Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'den kiralanan Maximin yol ayrımına geldi. İtalyan ekibi Napoli'nin kendisiyle ilgilenmesinin ardından Serie A'da forma giyme isteğini ileten tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Fenerbahçe'nin talepleri karşılanırsa, oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Aksi halde Maximin sezon sonuna kadar çubuklu formayı giyecek.
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