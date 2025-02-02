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Maximin yol ayrımında
Sezon başında Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ahli'den kiralanan Maximin yol ayrımına geldi. İtalyan ekibi Napoli'nin kendisiyle ilgilenmesinin ardından Serie A'da forma giyme isteğini ileten tecrübeli oyuncunun takımdan ayrılma ihtimali gündeme geldi. Fenerbahçe'nin talepleri karşılanırsa, oyuncunun kiralık sözleşmesi feshedilecek. Aksi halde Maximin sezon sonuna kadar çubuklu formayı giyecek.
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