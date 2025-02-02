Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aylık bir operasyonun ardından ardından renklerine katmayı başardığı Anderson Talisca, bu süre içerisinde hep F.Bahçe'yi bekledi.

Başta ezeli rakip G.Saray olmak üzere gelen çeşitli teklifleri dinlemeyen Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilere transfer olmak için ısrarcı oldu ve mutlu sona ulaştı.