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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak bu transferin perde arkasıyla ilgili flaş Galatasaray gerçeği gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Fenerbahçe'nin yaklaşık 2 aylık bir operasyonun ardından ardından renklerine katmayı başardığı Anderson Talisca, bu süre içerisinde hep F.Bahçe'yi bekledi.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Başta ezeli rakip G.Saray olmak üzere gelen çeşitli teklifleri dinlemeyen Brezilyalı futbolcu, sarı-lacivertlilere transfer olmak için ısrarcı oldu ve mutlu sona ulaştı.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

Hem kulübünü zorlayan Sambacı, hem de alacaklarını tahsil ederek bunun F.Bahçe'ye yük olmasının önüne geçti. Dün 31 yaşına basan Talisca için sarı-lacivertliler sosyal medyadan tebrik mesajı yayınlarken, oyuncunun Türkiye temsilcisi Deniz Sarıtaç da transfer sürecini anlattı.

Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...

G.Saray'ın 2 kez teklif yaptığını belirten Sarıtaç, "G.Saray bir değil iki kez geldi. Önce görüşmeler kesildi biz etik olmadığını dile getirdik transferin sonuna yaklaşılmıştı. Ardından tekrar G.Saray ısrarlı bir şekilde geldi. Ama Talisca'nın aklı hiç karışmadı" dedi.

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