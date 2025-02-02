Fenerbahçe'nin Talisca transferinde flaş gerçek! Meğer Galatasaray...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferi büyük yankı uyandırmıştı. Son olarak bu transferin perde arkasıyla ilgili flaş Galatasaray gerçeği gün yüzüne çıktı. İşte detaylar...
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G.Saray'ın 2 kez teklif yaptığını belirten Sarıtaç, "G.Saray bir değil iki kez geldi. Önce görüşmeler kesildi biz etik olmadığını dile getirdik transferin sonuna yaklaşılmıştı. Ardından tekrar G.Saray ısrarlı bir şekilde geldi. Ama Talisca'nın aklı hiç karışmadı" dedi.
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