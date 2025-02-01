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Haberler Fenerbahçe Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen isimlerden Allan Saint-Maximin hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, sözleşmesinin sonu gelmeden sarı-lacivertli ekibe veda edebilir. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:05
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MEHMET MERT ERENLER
Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Fenerbahçe'de önemli transfer gelişmeleri yaşanıyor.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Sarı-lacivertli ekip son olarak Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i kadrosuna kattı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Sırp futbolcu Fenerbahçe ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Kanarya'da Al-Ahli'den kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Allan-Saint Maximin hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, Al-Ahli'nin Napoli'yle 27 yaşındaki oyuncunun kiralanması için 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını ve transferin gerçekleşmesi için Al Ahli ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmenin feshedilmesi gerektiğini yazmıştı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

MAXIMIN'DEN NAPOLI'YE YEŞİL IŞIK

Romano, yeni haberinde ise Al-Ahli ve Fenerbahçe'nin Saint-Maximin'in kiralama sözleşmesini feshetmeyi görüştüğünü belirtti.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

İtalyan gazeteci haberinde son olarak Fransız futbolcunun Napoli'ye evet dediğini ve bugün ilerleyen saatlerde daha fazla temasın gerçekleşeceğini vurguladı.

Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe'de flaş ayrılık gelişmesi!
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