Allan Saint-Maximin Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Transferde flaş gelişme
Fenerbahçe'de ismi ayrılık iddialarıyla gündeme gelen isimlerden Allan Saint-Maximin hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonuna kadar Fenerbahçe ile kiralık sözleşmesi bulunan Fransız futbolcu, sözleşmesinin sonu gelmeden sarı-lacivertli ekibe veda edebilir. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 11:37 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 12:05
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Öte yandan sarı-lacivertli ekipte takımdaki mevcut oyuncuların da akıbeti merak ediliyor.
Kanarya'da Al-Ahli'den kiralık olarak forma giyen Fransız futbolcu Allan-Saint Maximin hakkında ayrılık iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor.
Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, Al-Ahli'nin Napoli'yle 27 yaşındaki oyuncunun kiralanması için 4 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığını ve transferin gerçekleşmesi için Al Ahli ile Fenerbahçe arasındaki sözleşmenin feshedilmesi gerektiğini yazmıştı.
MAXIMIN'DEN NAPOLI'YE YEŞİL IŞIK
Romano, yeni haberinde ise Al-Ahli ve Fenerbahçe'nin Saint-Maximin'in kiralama sözleşmesini feshetmeyi görüştüğünü belirtti.
İtalyan gazeteci haberinde son olarak Fransız futbolcunun Napoli'ye evet dediğini ve bugün ilerleyen saatlerde daha fazla temasın gerçekleşeceğini vurguladı.
Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Allan Saint-Maximin'in Fenerbahçe ile olan kiralık sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
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