Kadıköy'de Fener alayı

Fenerbahçe, ölüp ölüp dirildiği maçta üç puanı yıldızlarıyla aldı... İlk yarıdaki oyuncuyla ikinci yarıdaki oyunu arasında siyahla beyaz kadar fark olan sarı-lacivertliler, 9 dakikada içinde bulduğu üç golle zafere ulaştı. İlk yarıda Göztepe'nin ön alan baskısıyla şok yaşayan Fenerbahçe, pozisyon dahi bulamadı ve Juan'ın attığı golle soyunma odasına geride girdi. İkinci yarıya başlarken teknik direktör Jose Mourinho, sistem değişikliğine gitti ve bu değişim Fenerbahçe'yi adeta diriltti. İkinci yarıya hızlı başlayan kanarya, Nesyri ile 46'da beraberliği yakaladı.

F.BAHÇE'YE 9 DAKİKA YETTİ

Bu golden 7 dakika sonra yeniden sahneye çıkan Faslı yıldız, adeta havada asılı kaldığı pozisyonda vurduğu kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Bu golün şokunu üzerinden atamayan Göztepe, 55'te Oğuz Aydın'ın muhteşem golüyle farkı 2'ye çıkardı. 9 dakika içinde gelen gollerle tribünler kendinden geçti. Göztepe'de yapılan üst üste değişiklikler sonuç verdi. 82'de Miroshi farkı bire indirdi. Bu golden iki dakika sonra Heliton'un röveşatasını kaleci İrfan müthiş çıkardı. Maç 3-2 bitti. Fenerbahçe, lider Galatasaray'la aradaki puan farkını yeniden 6'ya indirdi.

OĞUZ'DAN MUHTEŞEM GOL

Fenerbahçe'nin yıldızı Oğuz Aydın, dün tribünleri ve ekranları başındaki futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. İlk yarı boyunca etkili olamayan Oğuz, ikinci yarıda dörtlü savunmaya geçilmesiyle birlikte gerçek kimliğine büründü ve 55'te muhteşem bir gole imza atarak, galibiyette önemli rol oynadı. Oğuz maç sonu; "Kalecinin çok öne çıktığını gördüm. Alır almaz, sağıma çektim vurgum gol oldu. İlk yarıyı kötüydük. İçeri girince kenetlendik. Söz verdik, inanarak çıktık. 9 dakikada üç gol bulduk, keyfini yaşıyoruz" dedi.

JOSE'YE HEDİYE

Cezası nedeniyle maçı tribünden takip eden Jose Mourinho, kariyerinde ikinci kez doğum gününde oynanan bir lig maçında galibiyet sevinci yaşadı. 2002'de Porto'yla Maritimo'yu da 2-1 yenmişti. Jose 62 yaşına girdi.

BOLU UNUTULMADI

Fenerbahçeli futbolcular, Bolu Kartalkaya'da meydana gelen yangında hayatını kaybedenleri unutmadı. Futbolcular üzerinde, 'Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun' yazılı pankartla sahaya çıkarken, ısınmada tişörtte de aynı yazı yer aldı.

BİZ İNANDIK SİZ DE İNANIN

Fenerbahçeli taraftarlar, maç öncesi tüm futbolcuları tek tek tribünlere bağırdı. Tribünlere de; "O forma için biz ölürüz, siz savaşın yeter!", "Bizler inandık, siz de inanın" pankartlarını açtı.

CARLOS SİFTAH YAPTI

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadroya dahil olan Brezilyalı stoper Diego Carlos, Göztepe maçında kadroda yer aldı. Son 3 antrenmanda takımla çalışmalara katılan Carlos, karşılaşmanın 88'inci dakikasında Youssef En-Nesyri'nin yerine oyuna girdi.

MAXİMİN'DEN ŞOV

46'da Tadic'in yerine oyuna giren Maximin, Fenerbahçe'nin çehresini değiştirdi. Sol kanatta muhteşem bir oyun ortaya koyan Fransız oyuncu, sarı-lacivertlilerin geliştirdiği ataklarda da başroldeydi. Maximin, maç sonu büyük alkış aldı.

ZORDU AMA BAŞARDIK

Maximin, maç sonu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Söylemek istediğim zor bir maçtı. Çok önemli bir maçtı. İlk maçta Göztepe'yle berabere kalmıştık. Tabii ki bizler açısında final gibiydi. Bu tip maçları kazanmak önemli. Her maçı kazanmak mecburiyetindeyiz, şampiyon olmak istiyorsak. Kaybetmememiz gereken puanlar kaybettik. Bu tip maçlar çok önemli. 1-0 yeniktik. Zordu ama başardık. Takım adına çok mutluyum."

RUH ORTAYA KOYDUK

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti: "Alan ve Filip, çok etki etti. İkinci yarıda ruh olarak çok daha iyiydik. Takım olarak iyi bir iş çıkardık üçüncü bölgede. Sonuçtan dolayı mutluyuz çünkü zor bir maç olacağını biliyorduk."