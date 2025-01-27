  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe En büyük Nesyri

En büyük Nesyri

Bu sezon 4. kez duble yapan Youssef En-Nesyri, Avrupa’nın 10 büyük liginde oynayan isimler arasında attığı 7 kafa golüyle zirveye yerleşti

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
En büyük Nesyri

İlk yarıda etkisiz kalan F.Bahçe'yi taşıyan isim yine Youssef En-Nesyri oldu. Sezona durgun başlayan ancak açıldıktan sonra durdurulamayan Faslı futbolcu, gollerini sıralamaya devam ediyor. Forma giydiği son 6 haftadaki 9. golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye yükseltmeyi başardı. Üstelik hiç penaltı golü kaydetmeden. Soyunma odasına sarı-lacivertliler 1-0'lık yenilgi ile giderken, ikinci devrede sahneye En-Nesyri çıktı.

7 DAKİKADA BİTİRDİ

Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Göztepe savunmasının hatasını arka direkte değerlendiren En-Nesyri, 53'te ise Kostic'in ortasında adeta havada asılı kalarak muazzam bir kafa golüne imza attı. 7 dakikada takımını öne geçirmeyi başaran Nesyri, bu sezon ligde 4. kez bir maçta iki kez fileleri havalandırmayı başardı. Faslı oyuncu ayrıca bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü (7) atan isim olmayı başardı.

GOLLER ÇALIŞMA ÜRÜNÜ

Karşılaşma bitiminde konuşan En-Nesyri, kilidin sabır olduğunu ifade ederek, "İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz" dedi.

G.Saray'da sağ beke 2 aday
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı!
DİĞER
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu’nun krallığı üç ay sürdü! 32 milyonluk otomobilini satıyor!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi medyasına konuştu: "PKK/YPG'ye karşı operasyona destek vermeye hazırız"
Talisca Fenerbahçe'de!
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi 07:36
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:56
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:55
Talisca Fenerbahçe'de! Talisca Fenerbahçe'de! 00:35
F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... 00:34
F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! 00:34
Daha Eski
Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! 00:34
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! 00:34
Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! 00:34
F.Bahçe'nin zirve inadı! F.Bahçe'nin zirve inadı! 00:34
Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... 00:34
Solskjaer: Hedef oyuncularımız var Solskjaer: Hedef oyuncularımız var 00:34