En büyük Nesyri

İlk yarıda etkisiz kalan F.Bahçe'yi taşıyan isim yine Youssef En-Nesyri oldu. Sezona durgun başlayan ancak açıldıktan sonra durdurulamayan Faslı futbolcu, gollerini sıralamaya devam ediyor. Forma giydiği son 6 haftadaki 9. golünü kaydeden tecrübeli oyuncu, Süper Lig'deki gol sayısını da 12'ye yükseltmeyi başardı. Üstelik hiç penaltı golü kaydetmeden. Soyunma odasına sarı-lacivertliler 1-0'lık yenilgi ile giderken, ikinci devrede sahneye En-Nesyri çıktı.

7 DAKİKADA BİTİRDİ

Dakikalar 46'yı gösterdiğinde Göztepe savunmasının hatasını arka direkte değerlendiren En-Nesyri, 53'te ise Kostic'in ortasında adeta havada asılı kalarak muazzam bir kafa golüne imza attı. 7 dakikada takımını öne geçirmeyi başaran Nesyri, bu sezon ligde 4. kez bir maçta iki kez fileleri havalandırmayı başardı. Faslı oyuncu ayrıca bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla kafa golü (7) atan isim olmayı başardı.

GOLLER ÇALIŞMA ÜRÜNÜ

Karşılaşma bitiminde konuşan En-Nesyri, kilidin sabır olduğunu ifade ederek, "İlk yarıda istediğimizi yapamadık. Ama ikinci yarıda istediğimiz pozisyonları bulduk. Gerçek şu ki gollerin sebebi çalışma ürünü. Çift forvet oynamak da her zaman tek forvet oynamaktan daha iyidir. Dzeko'nun yanında oynamaktan keyif alıyorum. Birbirimize yardımcı oluyoruz" dedi.