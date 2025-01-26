Anderson Talisca Fenerbahçe'de! Transfer açıklanmak üzere

Fenerbahçe'nin Anderson Talisca transferinde mutlu sona geldiği ve transferin açıklanmasına çok kısa bir süre kaldığı ortaya çıktı.

İstanbul'a gelmesi an meselesi olan oyuncu ile ilgili ünlü İtalyan gazeteci Fabrizio Romano, Fenerbahçe ve Anderson Talisca haberini alıntılayarak "kum saati" paylaşımı yaptı.

TALISCA SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Al-Nassr'da son maçlarda kadroya alınmayan ve takım arkadaşları ile vedalaştığı iddia edilen Talisca, sosyal medyada profiline aynı şekilde "kum saati" emojisi ekledi. Brezilyalı oyuncu ardından "İkinci evin görkemi, birincisinden daha büyük olacak." ifadeleri ile heyecan uyandıran bir paylaşım yaptı.

FOOT MERCATO: TALISCA F.BAHÇE'DE!

Fransız basınından Foot Mercato, "Brezilyalı orta saha oyuncusu yakın zamanda Fenerbahçe'ye katılacak." ifadeleri ile müjdeli haberi verdi.

Ayrıca haberde, "Operasyon birkaç gündür beklemede olmasına rağmen son birkaç saatte iki taraf arasındaki olumlu görüşmeler, transferin resmiyet kazanmasını hızlandırdı." dedi.

Bu sezon Al-Nassr formasıyla Suudi Pro Ligi, Kral Kupası, Suudi Süper Kupası ve Afrika Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 19 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 1.393 dakika sahada kaldı ve 8 gol attı. Ancak asist yapmayı başaramadı.