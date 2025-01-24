Sessiz gece

Yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etmek isteyen F.Bahçe dün Lyon karşısında galibiyete çok yaklaştı ancak rakibini bir türlü yıkamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı. Lyon'un da gücünü göz önüne alan teknik direktör Jose Mourinho önceki haftalara göre biraz daha temkinli bir takımla sahaya çıktı. Portekizli çalıştırıcının kadro tercihi ve maç öncesinde bir puanı işaret etmesinde takımda bulunan 6 eksik de önemli bir etkendi.

LİVAKOVİC'İ ARATMADI

Mücadele boyunca zaman zaman etkili olan temsilcimiz isabetli şut çekmekte zorluk çekti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona ererken ikinci yarıda aranan gol En-Nesyri ile geldi. Sağdan bindiren Osayi'nin pasında topu filelere gönderen Faslı yıldızın golü, elle oynama gerekçesi ile iptal edildi. Kalan dakikalarda İrfan Can kalede devleşirken mücadele golsüz eşitlikle sona erdi. Fenerbahçe'nin play-off şansı, son hafta Danimarka'da oynanacak olan Midtjylland maçıyla belli olacak.

YUSUF AKÇİÇEK'E MÜNİH MARKAJI

F.Bahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek dün bir ilki yaşarken sergilediği performansla da dikkat çekti. Avrupa'da ilk kez sahaya ilk 11'de çıkan 18 yaşındaki futbolcuyu dünkü karşılaşmada Alman devi Bayern Münih'in scout görevlileri takip etti.

İRFAN CAN KALEDE GÜVEN VERİYOR

Livakovic'in sakatlığında eldivenleri giyen İrfan Can Eğribayat yine başarılı kurtarışlara imzasını attı. Özellikle ilk yarıda kritik bir müdahalede bulunan İrfan Can, hem Hırvat kalecinin yokluğunu aratmadı hem de 7 net kurtarış yaptı.

SZYMANSKİ'YE KORKUTAN FAUL

Karşılaşmanın 32. dakikasında yürekler ağıza geldi. Lyon formayı giyen Kumbedi, tabanıyla Szymanski'ye kayarak hamle yaptı ve sarı kart gördü. Sarı-lacivertliler bu pozisyonda kırmızı kart beklerken, Polonyalı oyuncu da uzun süre yerde kaldı.

BU KEZ OLMADI

Son haftaların formda ismi Youssef En- Nesyri dün gününde değildi. Forma giydiği son 5 karşılaşmada rakip filelere 7 gol bırakarak takımına önemli katkı sağlayan 27 yaşındaki futbolcu ileride yalnız kaldı ve isabetli şut çekemedi. Dakikalar 55'i gösterdiğinde Osayi Samuel'in sağdan çizgiye inip attığı pasta fileleri havalandıran Faslı oyuncunun golü iptal edildi. İtalyan hakem Sozza, golden sonra sevinmeyen En-Nesyri'nin topu eliyle düzelttiğini işaret ederek meşin yuvarlağı Lyon'a verdi. En-Nesyri dakikalar 72'yi gösterdiğinde yerini son haftalarda ilerideki partneri olan Edin Dzeko'ya bıraktı.

TEK FORVETE GEÇTİ

Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada da sahaya çift forvet Dzeko- En Nesyri ile çıkan teknik direktör Jose Mourinho bu kez teke döndü. Dzeko'yu kulübeye çeken Portekizli çalıştırıcı ileride En-Nesyri'ye şans verdi.

ÇOK EKSİK VARDI

F.Bahçe'de dünkü maç öncesinde 6 eksik vardı. Mert Müldür'den cezası, Kostic, Levent ve Oğuz ise UEFA listesinde olmamaları nedeniyle forma giyemedi. Oosterwolde ve Becao ise sezonu kapattı. Altyapıdan 4 isim kadroya eklendi.

KIRMIZI VAR'DAN DÖNDÜ

Kırmızı VAR'dan döndü DÜNKÜ karşılaşmada hakem kararları ön plana çıktı. 32'de Szymanski'ye yapılan sert faul sarı kartla geçiştirilirken 45+5'te Niakhate'nin gördüğü kırmızı kart iptal edildi. Diakhate'nin İrfan Can'a kayarak yaptığı harekete hakem Sozza önce kırmızı kart verdi. Ancak VAR uyarısı ile pozisyonu izleyip, kartın rengini sarıya çevirdi.

BOLU YANGINI UNUTULMADI

Mücadele öncesinde Bolu'daki otelde yaşanan can kayıpları unutulmadı. F.Bahçeli oyuncular ısınmaya siyah tişörtle çıkarken, ellerinde ise "Ülkemizin ve camiamızın başı sağ olsun" pankartı vardı. Ayrıca maç öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.