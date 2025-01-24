Carlos imzayı attı

Fenerbahçe, salı günü İstanbul'a getirdiği Diego Carlos'la dün 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Diego Carlos'un transferi için kulübü Aston Villa ve oyuncu ile anlaşma sağlamıştır. Diego Carlos'a 'ailemize hoş geldin' diyor; Fenerbahçemiz ile Sarı Lacivert nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz" denildi. Brezilyalı oyuncu ise; "Burada bulunduğum için çok mutluyum, bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamalarını yaptı.

MALİYETİ AÇIKLANMADI

Diego Carlos'un bonservisine 11 milyon euro ödeneceği ve oyuncuya da senelik 4 milyon euro maaş verileceği konuşuluyordu ancak Fenerbahçe, bu konuda herhangi bir açıklama yapmadı. 31 yaşındaki savunmacı sarı-lacivertli takımın tarihindeki ise 7'nci Brezilyalı stoper, Fenerbahçe de Diego Carlos'un kariyerindeki 7'nci kulübü oldu. Aston Villa da Carlos'un transferini, "Diego Carlos, Fenerbahçe'ye açıklanmayan bir bedel karşılığında transfer edildi. Diego'ya başarılar dileriz" diyerek duyurdu.

9'UNCU TRANSFER

Futbolda 2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho önderliğinde 8 transfer yaparak başlayan Fenerbahçe yönetimi, kış transfer döneminde de ilk olarak Carlos'u kadroya kattı ve bu sezonki 9'uncu transferini gerçekleştirdi.

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31 yaşındaki deneyimli savunma oyuncusu, Aston Villa'da bu sezon 17 maçta 1403 dakika süre buldu.

KOÇ DÖNEMİNDE SAMBACILAR

Fenerbahçe, başkan Ali Koç döneminde de en çok transferi yine Brezilya'dan yaptı. Koç döneminde 62. yabancı transferini yapan Fenerbahçe, Brezilya'dan 9. oyuncu transferini Carlos ile gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler, Ali Koç yönetiminde 38 farklı ülkeden oyuncuyu kadrosuna katmıştı.