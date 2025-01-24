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Haberler Fenerbahçe 1 puan 1 puandır

1 puan 1 puandır

Mourinho, “Hakemin maça büyük etkisi oldu. Hakemi ve VAR’ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. 1 puan 1 puandır. Son maça en azından bir puan için gideceğiz. Tur için savaşmalı ve puan almalıyız” dedi.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
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1 puan 1 puandır

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Lyon karşılaşmasının ardından maçın İtalyan hakemi Sozza'ya yüklendi: "Maçta iki tane hatalı kırmızı kart var. Kumbedi'nin Szymanski'ye yaptığı hareket net bir kırmızı kart. Hakem yanlış bir karar verdi ve VAR da onu uyarmadı. Daha sonra Niakhate'ye hatalı bir kırmızı kart verdi ama VAR bu kez doğru karar vererek kararı düzeltti. Sonra aynı Kumbedi, hızlı hücumda Szymanski'yi boğazından tutarak yere düşürdü ama yine sarı kart görmedi ve oyundan atılmadı.

VAR BU MAÇTA BELİRLEYİCİ OLDU

Maç hakkında hakemi ve VAR'ı konuşmadan yorum yapmak mümkün değil. Hakemin maça büyük bir etkisi oldu. Karşımızdaki takım çok teknikti. Biz devşirme oyuncularla oynadık. Sebastian'ı sola devşirdik. Kulübede zorluklarımız vardı. Böyle şartlarda 1 puan 1 puandır. Bir sonraki maça en azından bir puan için gideceğiz. Tur atlayabilirsek bambaşka takım olacağız. Tur için savaşmalı ve puan almalıyız. VAR bu maçta belirleyici oldu. UEFA'da bu seviyede bu şekilde bir şey olmasına inanamıyorum."

MIKAUTADZE'YE ADIM ATTIRILMADI

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Mikautadze, dün Kadıköy'de sahne aldı. Lyon'un gol umudu olarak sahada bulunan Gürcü oyuncu, vasatı aşamadı. Çağlar Söyüncü'nün kilit vurduğu 24 yaşındaki santrfor, Fenerbahçe savunması arasında kayboldu. Zaman zaman ön alana hareket getirmeye çalışsa da performansıyla beğenilmedi.

MERT 3 HAFTA YOK

Kart cezası nedeniyle dün akşamki Lyon maçında forma giyemeyen Mert Müldür'den Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Evinde düşen ve omzu çıkan tecrübeli oyuncunun tedavisine başlandı. Mert 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

DJİKU: MOU'NUN ETKİSİ İNANILMAZ

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Alexander Djiku, Fransız medyasından L'Equipe'e konuştu ve teknik direktör Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti: "Aramızda karşılıklı güven ve saygıya dayalı bir ilişki var. Üzerimden büyük ve inanılmaz bir etkisi var. Çok talepkar biri ve başarılı olmasının sebebi bu."

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