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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik!

Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik!

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Kadıköy'de oynanan Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi iki takım taraftarları arasında stat önünde gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2025 Pazar 19:32
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Fenerbahçe - Göztepe maçı öncesi gerginlik!

Fenerbahçe-Göztepe maçı öncesinde emniyet güçleriyle Göztepeli taraftarlar arasında arbede yaşandı.

Ülker Stadyumu'ndaki karşılaşma için Kadıköy'e gelen İzmir ekibinin taraftarları, polis eşliğinde stadyuma girdi.

Taraftarları taşıyan her otobüsün ve midibüsün içerisinde emniyet yetkilileri yer alırken taraftarların araçlardan inişinde arbede yaşandı. Yüzünü kapatmak isteyen Göztepe taraftarlarını polisler açmaları konusunda uyardı. Arbedede bir polis memurunun yere düştüğü görüldü.

Göztepeli bazı taraftarları gözaltına alan polislerin kontrolü de sağlamasının ardından taraftar, deplasman tribününe giriş yaptı.

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