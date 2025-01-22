  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak savunma hattı için gündemine aldığı Strahinja Pavlovic için flaş bir teklif sundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2025 Çarşamba 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, devre arasında teknik direktör Jose Mourinho'nun talebi doğrultusunda kadrosuna iki stoper takviyesi yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Fenerbahçe'nin görüşme halinde olduğu stoperlerden biri de Milan forması giyen Strahinja Pavlovic...

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Takvim'in haberine göre sarı-lacivertliler bu transfer için İtalyan ekibine 20 milyon Euro + bonus teklif etti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

İtalyan kulübünün ise isteği 25 milyon Euro. Kanarya'nın Milan'ın isteği sonrasında teklifini güncelleyeceği öğrenildi.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

18 MİLYON EURO'YA ALINDI

Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirdiği taktirde kendisine ait olan Süper Lig rekorunu kırmış olacak.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, sezon başında Faslı golcü En Nesyri'yi 19.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Sarı-Lacivertliler ödediği bu rakamla Süper Lig rekoru kırmıştı.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Milan, Pavlovic'i 2024 yazında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti ve Sırp stoperin 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.

TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...

Bu sezon 23 maçta forma giyen Pavlovic, bir gol atarak takımına katkı sağladı.

Mikautadze yoksa Asensio var!
F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız!
DİĞER
Real Madrid-Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta ve Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de forma giyecek mi?
CANLI TAKİP | Bolu Kartalkaya'da otel yangını: 76 kişi hayatını kaybetti 9 kişi gözaltında
F.Bahçe'ye 18'lik kanat!
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Carlos F.Bahçe için İstanbul'da! Carlos F.Bahçe için İstanbul'da! 01:12
F.Bahçe transferi resmen duyurdu! F.Bahçe transferi resmen duyurdu! 01:12
Buruk: Skor sizi aldatabilir Buruk: Skor sizi aldatabilir 01:12
Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... Muslera'ya maç sonu şok! Islık ve tepki... 01:12
F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız! F.Bahçe'nin soluna Senegalli genç yıldız! 01:12
Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! Kerem Aktürkoğlu takımına penaltı kazandırdı! 01:12
Daha Eski
Aslan'a evinde şok! Aslan'a evinde şok! 01:12
G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu G.Saray Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte güncel puan durumu 01:12
İşte güncel ülke puanımız! İ��te güncel ülke puanımız! 01:12
Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... Maçta flaş karar! Önce kırmızı ardından penaltı... 01:12
VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... VAR kayıtları açıklandı! Yabancı hakemler... 01:12
Solskjaer'den Serdar Topraktepe'ye övgü! Solskjaer'den Serdar Topraktepe'ye övgü! 01:12