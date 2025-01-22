TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe Pavlovic için gemileri yaktı! Öyle bir teklif yaptılar ki...
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kanarya son olarak savunma hattı için gündemine aldığı Strahinja Pavlovic için flaş bir teklif sundu. İşte detaylar...
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İtalyan kulübünün ise isteği 25 milyon Euro. Kanarya'nın Milan'ın isteği sonrasında teklifini güncelleyeceği öğrenildi.
18 MİLYON EURO'YA ALINDI
Fenerbahçe, bu transferi gerçekleştirdiği taktirde kendisine ait olan Süper Lig rekorunu kırmış olacak.
Bilindiği gibi sarı-lacivertliler, sezon başında Faslı golcü En Nesyri'yi 19.5 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Sarı-Lacivertliler ödediği bu rakamla Süper Lig rekoru kırmıştı.
Milan, Pavlovic'i 2024 yazında Avusturya ekibi Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer etmişti ve Sırp stoperin 2028 yılına kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.
Bu sezon 23 maçta forma giyen Pavlovic, bir gol atarak takımına katkı sağladı.
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