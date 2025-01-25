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Haberler Fenerbahçe Gözbebeği Yusuf

Gözbebeği Yusuf

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusufk Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçının ardından perşembe akşamı oynanan Avrupa Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasına da akşamı oynanan Avrupa Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasına da ilk 11'de başladı. Savunmada yaptığı müdahaleler ve takım hücuma çıkarken verdiği isabetli paslarla beğeni topladı, tribünler tarafından alkışlandı. 90 dakika sahada kalan Yusuf için teknik direktör Jose Mourinho da karşılaşmanın ardından övgü dolu sözler kullandı:

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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Gözbebeği Yusuf

Fenerbahçe'nin genç stoperi Yusufk Akçiçek, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Kasımpaşa maçının ardından perşembe akşamı oynanan Avrupa Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasına da akşamı oynanan Avrupa Ligi'ndeki Lyon karşılaşmasına da ilk 11'de başladı. Savunmada yaptığı müdahaleler ve takım hücuma çıkarken verdiği isabetli paslarla beğeni topladı, tribünler tarafından alkışlandı. 90 dakika sahada kalan Yusuf için teknik direktör Jose Mourinho da karşılaşmanın ardından övgü dolu sözler kullandı:

Yusuf benim için sürpriz olmadı. Kendisine ve vücuduna iyi bakıyor. Antrenmandan sonra ekstra çalışmalar yapıyor. Yusuf benim için çok çok iyi bir oyuncu." benim için çok çok iyi bir oyuncu." Yusuf'un bu performansı Portekizli teknik adamın stoper rotasyonunda da elini güçlendirdi. Yusuf'un sol ayaklı olması ve sergilediği performans, Jose Mourinho'yu 'sol ayaklı sol stoper' transferinden vazgeçirdi. Üçlü tandemde Yusuf'un daha fazla süre alması bekleniyor.

BAYERN İZLEDİ

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Yusuf Akçiçek'i Lyon karşılaşmasında Alman devi Bayern Münih'in scout ekibinin izlediği ve olumlu notlar aldığı ortaya çıktı.

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