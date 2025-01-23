Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir hamle yaparak Galatasaray'ın da transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Milan Skriniar'ı İstanbul'a getirdi. Slovak stoper, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertliler ile kiralık sözleşmeye imza atacak. İşte Skriniar'ın sözleşme detayları… (FB spor haberleri)
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SKRINIAR'IN MAAŞI 4.5 MİLYON EURO
Milliyet gazetesinin haberine göre, yıldız futbolcunun sezon boyunca 4.5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transferde önemli bir rol oynadığı belirtildi.
2023 yazında Inter'den PSG'ye bedelsiz olarak transfer olan 29 yaşındaki Slovak stoper, daha önce 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon euro karşılığında geçmişti.
Kariyerinde toplam 423 maça çıkan Skriniar, 25 gol ve 7 asistlik performansıyla dikkat çekiyor.
2024-2025 sezonunda Paris Saint Germain forması giyen oyuncu, istediği kadar süre alamadı ve Ligue 1'de yalnızca 5 maçta toplam 381 dakika forma şansı bulabildi.
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