Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

SKRINIAR'IN MAAŞI 4.5 MİLYON EURO Milliyet gazetesinin haberine göre, yıldız futbolcunun sezon boyunca 4.5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transferde önemli bir rol oynadığı belirtildi.