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Haberler Fenerbahçe Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir hamle yaparak Galatasaray'ın da transfer etmek için yoğun çaba harcadığı Milan Skriniarİstanbul'a getirdi. Slovak stoper, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertliler ile kiralık sözleşmeye imza atacak. İşte Skriniar'ın sözleşme detayları… (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ocak 2025 Perşembe 09:06
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Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe transfer döneminde dikkat çeken adımlar atmaya devam ediyor.

Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Diego Carlos'u İstanbul'a getiren sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'a da büyük bir transfer çalımı attı.

Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, PSG forması giyen Milan Skriniar'ı kiralık olarak kadrosuna katmayı başardı.

Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

SKRINIAR'IN MAAŞI 4.5 MİLYON EURO

Milliyet gazetesinin haberine göre, yıldız futbolcunun sezon boyunca 4.5 milyon euro maaş alacağı öğrenildi.

Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu transferde önemli bir rol oynadığı belirtildi.

Milan Skriniar’ın maaşı belli oldu! İşte sözleşme detayları

2023 yazında Inter'den PSG'ye bedelsiz olarak transfer olan 29 yaşındaki Slovak stoper, daha önce 2017 yılında Sampdoria'dan Inter'e 34 milyon euro karşılığında geçmişti.

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