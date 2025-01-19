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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci: Mücadelemize devam edeceğiz!

FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci: Mücadelemize devam edeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yukatel Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilerin yıldız ismi İrfan Can Kahveci karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2025 Pazar 21:30
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FENERBAHÇE HABERLERİ - İrfan Can Kahveci: Mücadelemize devam edeceğiz!

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Yukatel Adana Demirspor'u 4-0'la geçti.

Sarı lacivertlilerin yıldız ismi İrfan Can Kahveci maç sonu konuştu.

İŞTE İRFAN CAN'IN SÖZLERİ

İrfan Can Kahveci: "Böyle maçlarda 1-2 kez top gelir, orada hazır olmak gerekir. Adana Demirspor zorluk içerisinde. Allah yardımcıları olsun, kolay değil. İlk yarı güzel geçti."

"MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"İkinci yarıda ard arda goller attık. İki golümüz iptal oldu. İyice kapanıyorlar, rakibi açmak kolay olmayabiliyor. Güzel skor aldık. Adana Demirspor'a başarılar diliyorum. Biz de mücadelemize devam edeceğiz." dedi.

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