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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!

Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca için sabırsız bekleyiş başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak Brezilyalı yıldız ile ilgili yaşanan o gelişme taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!

Fenerbahçe, Anderson Talisca'yla her konuda anlaştı.

Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!

Al-Nassr'dan 11 milyon euro kazanan oyuncuya aynı maaş verilecek.

Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!

Sarı-lacivertlilerin hedefi; sambacıyı hafta sonu oynanacak olan Göztepe maçında Kadıköy'e getirmek.

Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!

Bunun için de hummalı bir çalışma yapılıyor. Talisca'nın transferinin gecikmesinin ana sebebi; Brezilyalı'nın 2026'ya kadar olan tüm alacaklarını Al-Nassr'dan talep etmesi.

Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!

Orta yol bulunmaya çalışılıyor. Bu sorun çözüldüğü an İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.

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