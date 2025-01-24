Fenerbahçelileri Anderson Talisca transferinde heyecanlandıran haber!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de Anderson Talisca için sabırsız bekleyiş başladı. Sarı-lacivertlilerde son olarak Brezilyalı yıldız ile ilgili yaşanan o gelişme taraftarları bir hayli heyecanlandırdı. İşte detaylar...
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Bunun için de hummalı bir çalışma yapılıyor. Talisca'nın transferinin gecikmesinin ana sebebi; Brezilyalı'nın 2026'ya kadar olan tüm alacaklarını Al-Nassr'dan talep etmesi.
Orta yol bulunmaya çalışılıyor. Bu sorun çözüldüğü an İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrollerinin ardından imzayı atacak.
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