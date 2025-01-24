  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den Filip Kostic kararı! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Fenerbahçe'den Filip Kostic kararı! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak

Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için önemli adımlar atmayı planlan sarı-lacivertlilerde, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Filip Kostic'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 11:57
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Sarı lacivertliler kış transfer döneminde önemli hamleler yaparak sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Öte yandan Fenerbahçe'ye yazın kiralık olarak transfer edilen Filip Kostic hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Sırp oyuncunun sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün TuttoJuve'den derlediği habere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Sarı lacivertlilerin, Kostic'in genel oyunundan memnun olmadığı ve performansını yetersiz bulduğu yazıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Bu doğrultuda deneyimli ismin performansını artırmaması halinde yeni sezonda Juventus'a döneceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

İtalyan ekibinin ise sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kostic'in takıma dönmesinden rahatsızlık duyacağı kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Juventus'un Filip Kostic'i bonservisiyle satmak istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

SATIN ALMA OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI!

Bunun yanı sıra Fenerbahçe, Filip Kostic'i transfer ettiği dönemde yıldız ismin satın alma opsiyonu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den flaş Kostic kararı! O gerçek ortaya çıktı

Haberde, Kostic'in satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olduğu ancak Fenerbahçe'nin bu hakkını kullanmayacağı vurgulandı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali Avustralya Açık'ta Sabalenka-Keys finali 12:08
Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı Kadın basketbolunda aday kadro açıklandı 12:04
NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu NBA All-Star'da ilk 5'ler belli oldu 12:00
F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! F.Bahçe'den Filip Kostic kararı! 11:56
Muslera için özel hazırlık! Muslera için özel hazırlık! 11:56
Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Reeder Samsunspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? 11:44
Daha Eski
Samet Akaydin Ç.Rizespor'da! Samet Akaydin Ç.Rizespor'da! 11:43
Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! Beşiktaş ve F.Bahçe play-off turunda G.Saray ile eşleşebilir! 11:26
Torino - Cagliari maçı ne zaman? Torino - Cagliari maçı ne zaman? 10:53
Belçika'da Rudi Garcia dönemi Belçika'da Rudi Garcia dönemi 10:49
Nikola Jokic'ten inanılmaz performans Nikola Jokic'ten inanılmaz performans 10:38
Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman? Las Palmas - Osasuna maçı ne zaman? 10:35