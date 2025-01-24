Fenerbahçe'den Filip Kostic kararı! Satın alma opsiyonu kullanılmayacak
Son dakika Fenerbahçe haberi | Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşmak için önemli adımlar atmayı planlan sarı-lacivertlilerde, yaz transfer döneminde Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Filip Kostic'in geleceğiyle ilgili dikkat çekici bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar... (FB spor haberleri)
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Sırp oyuncunun sarı lacivertlilerdeki geleceğine dair flaş bir iddia ortaya atıldı.
İşte ayrıntılar...
Aspor.com.tr'den Kubilay Açıkgün'ün TuttoJuve'den derlediği habere göre; Fenerbahçe, 32 yaşındaki futbolcunun satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.
Sarı lacivertlilerin, Kostic'in genel oyunundan memnun olmadığı ve performansını yetersiz bulduğu yazıldı.
Bu doğrultuda deneyimli ismin performansını artırmaması halinde yeni sezonda Juventus'a döneceği kaydedildi.
İtalyan ekibinin ise sözleşmesi 2026 yılında sona erecek Kostic'in takıma dönmesinden rahatsızlık duyacağı kaydedildi.
Juventus'un Filip Kostic'i bonservisiyle satmak istediği belirtildi.
SATIN ALMA OPSİYONU ORTAYA ÇIKTI!
Bunun yanı sıra Fenerbahçe, Filip Kostic'i transfer ettiği dönemde yıldız ismin satın alma opsiyonu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı.
Haberde, Kostic'in satın alma opsiyonunun 6 milyon Euro olduğu ancak Fenerbahçe'nin bu hakkını kullanmayacağı vurgulandı.
BU SEZON 14 MAÇA ÇIKTI!
Filip Kostic bu sezon Fenerbahçe'de toplam 14 karşılaşmada boy gösterdi.
Tecrübeli oyuncu bu maçlarda 1 gol ve 4 asistle oynadı.
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