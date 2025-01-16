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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Chelsea'den ayrılması beklenen Joao Felix için dikkat çekici bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun doğrudan görüşerek ikna etmeye çalıştığı Portekizli yıldızın kiralık olarak takıma katılması gündemde. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 18:25 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 18:29
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ALP ÜLGENALP
Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

Chelsea'nin bu yaz transfer döneminde Atletico Madrid'den 52 milyon Euro karşılığında kadrosuna kattığı Joao Felix'in geleceği belirsizlikle dolu.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

İngiliz ekibiyle 2031 yılına kadar sözleşmesi bulunan Portekizli yıldız, hücum hattındaki yoğun rekabet nedeniyle bu sezon forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

Premier Lig'de sadece üç kez ilk 11'de şans bulan Felix, toplamda 19 maçta forma giydi.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

UEFA Konferans Ligi'nde ise görev aldığı 5 maçta 4 gol kaydederek yeteneklerini sergilemeyi başardı. Ancak bu performans, teknik direktör Enzo Maresca'yı ikna etmeye yetmedi.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

MARESCA'NIN JOAO FELIX KARARI
Chelsea'nin hücum hattında Cole Palmer, Christopher Nkunku ve Joao Felix gibi benzer özelliklere sahip oyuncuların bulunması, Maresca'nın tercihlerinde Portekizli yıldızın geri plana düşmesine yol açtı.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

Son yedi Premier Lig maçında sadece 65 dakika süre alabilen Felix'in Ocak transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali giderek güçlendi.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE
Estadio Deportivo'nun haberine göre, Joao Felix'i kadrosuna katmak için en ciddi adaylardan biri Fenerbahçe.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun da desteğiyle yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!

Mourinho'nun Joao Felix ile birebir görüşerek oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.

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