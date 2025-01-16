Fenerbahçe Joao Felix için harekete geçti!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi | Sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, Chelsea'den ayrılması beklenen Joao Felix için dikkat çekici bir transfer hamlesine hazırlanıyor. Jose Mourinho'nun doğrudan görüşerek ikna etmeye çalıştığı Portekizli yıldızın kiralık olarak takıma katılması gündemde. İşte ayrıntılar... (FB spor haberleri)
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 18:25 Güncelleme Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 18:29
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UEFA Konferans Ligi'nde ise görev aldığı 5 maçta 4 gol kaydederek yeteneklerini sergilemeyi başardı. Ancak bu performans, teknik direktör Enzo Maresca'yı ikna etmeye yetmedi.
MARESCA'NIN JOAO FELIX KARARI
Chelsea'nin hücum hattında Cole Palmer, Christopher Nkunku ve Joao Felix gibi benzer özelliklere sahip oyuncuların bulunması, Maresca'nın tercihlerinde Portekizli yıldızın geri plana düşmesine yol açtı.
Son yedi Premier Lig maçında sadece 65 dakika süre alabilen Felix'in Ocak transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimali giderek güçlendi.
FENERBAHÇE'DEN FLAŞ HAMLE
Estadio Deportivo'nun haberine göre, Joao Felix'i kadrosuna katmak için en ciddi adaylardan biri Fenerbahçe.
Sarı-lacivertliler, sezonun ikinci yarısında kadrosunu güçlendirmek isteyen teknik direktör Jose Mourinho'nun da desteğiyle yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.
Mourinho'nun Joao Felix ile birebir görüşerek oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin bu transferde ilk hedefinin kiralama olduğu öğrenilirken son kararın Portekizli oyuncuya ait olacağı ifade edildi.
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