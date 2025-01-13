  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Simon Kjaer futbolu bıraktı

Simon Kjaer futbolu bıraktı

Bir dönem Fenerbahçe'de de top koşturan 35 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Simon Kajer, katıldığı bir televizyon programında futbolu 4 ay önce bıraktığını açıkladı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 16:16
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Simon Kjaer futbolu bıraktı

Süper Lig'de 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe forması da giyen Simon Kjaer, futbolu bıraktığını duyurdu. Danimarka'da katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunan Kjaer, futbolu 4 ay önce bıraktığını ve bu kararı açıklama gereği duymadığını söyledi.

Kjaer, sarı-lacivertli formayı 2 sezonda 88 kez giyerken, 5 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

35 yaşındaki savunmacı, Danimarka Milli Takımı ile ise 132 maçta sahada yer aldı ve Christian Eriksen'in ardından milli formayı en çok giyen 2. oyuncu oldu.

Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
İtalyanlar Ziyech'in peşinde!
DİĞER
REAL MADRİD - BARCELONA MAÇI ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İspanya Süper Kupasında final heyecanı!
Başkan Erdoğan'dan Aile Yılı Tanıtım Programı'nda önemli açıklamalar
G.Saray talipti! imzayı atıyor
Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF'den Lefter için anma mesajı TFF'den Lefter için anma mesajı 16:20
1. Lig ekibi transferi duyurdu! 1. Lig ekibi transferi duyurdu! 16:20
Simon Kjaer: "Futbolu 4 ay önce bırakmıştım" Simon Kjaer: "Futbolu 4 ay önce bırakmıştım" 16:16
F.Bahçe'de anlamlı ziyaret F.Bahçe'de anlamlı ziyaret 16:12
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı F.Bahçe'nin yeni yıldızı Chelsea'den Görüşmeler başladı 15:51
Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı Cimbom Walker'ı istedi! Guardiola'dan transfer itirafı 15:51
Daha Eski
UEFA'dan 2 Süper Lig takımına ceza! UEFA'dan 2 Süper Lig takımına ceza! 15:37
İtalyanlar Ziyech'in peşinde! İtalyanlar Ziyech'in peşinde! 15:20
G.Saray talipti! imzayı atıyor G.Saray talipti! imzayı atıyor 15:12
Mourinho'dan anlamlı davranış! Mourinho'dan anlamlı davranış! 15:03
Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç bilgileri Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maç bilgileri 14:31
Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik G.Saray sorusu! Kim Milyoner Olmak İster'de 500 bin TL'lik G.Saray sorusu! 14:30