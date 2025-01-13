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Haberler Fenerbahçe Konya'da Fenerbahçeli taraftarlara Şampiyonlar Ligi ile yanıt!

Konya'da Fenerbahçeli taraftarlara Şampiyonlar Ligi ile yanıt!

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Fenerbahçe mücadeleden 3-2 galip ayrıldı. Maçın bitiş düdüğü sonrası yaşananlar ise gündem oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2025 Pazartesi 22:50
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Konya'da Fenerbahçeli taraftarlara Şampiyonlar Ligi ile yanıt!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası deplasman tribünlerini dolduran Fenerbahçeli taraftarlar "Konya kümeye" tezahüratları yaptı.

Bu tezahürat sonrası Fenerbahçeli taraftarlara karşılık olarak Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.

İşte o anlar...

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