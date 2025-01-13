Konya'da Fenerbahçeli taraftarlara Şampiyonlar Ligi ile yanıt!

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası deplasman tribünlerini dolduran Fenerbahçeli taraftarlar "Konya kümeye" tezahüratları yaptı.
Bu tezahürat sonrası Fenerbahçeli taraftarlara karşılık olarak Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı.
İşte o anlar...
Konyaspor - Fenerbahçe maçı sonunda stadyumda Şampiyonlar Ligi müziği çalındı. pic.twitter.com/QLc1z3jTXK&mdash; Sabah Spor (@sabahspor) January 13, 2025