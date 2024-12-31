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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu güçlendirerek ligin ikinci yarısında zirvedeki rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak ve şampiyon olmak istiyor. Sarı-lacivertlilerden bu doğrultuda flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2024 Salı 12:06
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

Fenerbahçe'de ara transfer dönemine sayılı günler kala önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

Sarı-lacivertliler ocak ayında kadrosunu güçlendirerek ligin ikinci yarısında lider Galatasaray'la arasındaki 8 puan farkı kapatmak ve şampiyon olmak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

Yıldız isimlerle Jose Mourinho'nun elini güçlendirmek isteyen sarı-lacivertli yönetim, flaş bir ismi gündemine aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

GÜNDEMDE HEUNG-MIN SON VAR

Akşam'ın Kore basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son'u listesine ekledi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız isim, ocak ayında kulüplerle görüşmekte serbest olacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

MOURINHO ÇOK İSTİYOR

Jose Mourinho'nun eski öğrencisini çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı. Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili verdiği demeçte, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

ESKİ F.BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ

Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerini bambaşka bir yola sokan, önce Napoli ardından Bayern Münih'e imza atan Güney Koreli Min-jae Kim, vatandaşını Kanarya'ya gelmeye ikna etmek için önemli bir koz olabilir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

BAŞKA YILDIZLAR DA GÜNDEMDE

Öte yandan Fenerbahçe'nin Joao Felix ve Nicola Zalewski ile de ilgilendiği ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki iki transfer döneminin en büyük kulüplerinden birisinin olması beklendiği yazıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi

Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olan Heung-Min Son, yeni sezonda Tottenham formasıyla 22 maça çıkarken 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.

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