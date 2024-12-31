TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'nin transferde 'Son' bombası! Eski dost devreye girdi
Fenerbahçe, ocak ayında kadrosunu güçlendirerek ligin ikinci yarısında zirvedeki rakibi Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak ve şampiyon olmak istiyor. Sarı-lacivertlilerden bu doğrultuda flaş bir transfer hamlesi geldi. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
GÜNDEMDE HEUNG-MIN SON VAR
Akşam'ın Kore basınından derlediği habere göre; Fenerbahçe, Premier Lig devlerinden Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son'u listesine ekledi.
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız isim, ocak ayında kulüplerle görüşmekte serbest olacak.
MOURINHO ÇOK İSTİYOR
Jose Mourinho'nun eski öğrencisini çok beğendiği ve takımda görmek istediği aktarıldı. Mourinho daha önce Koreli futbolcuyla ilgili verdiği demeçte, "Son'a dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak bakıyorum. Belki Tottenham taraftarları söyleyeceklerimden memnun kalmayacaklardır, saygısızlık değil ama o şampiyonluklar kazanabilir, en iyi takımlarda oynayabilir." ifadelerini kullanmıştı.
ESKİ F.BAHÇELİ DEVREYE GİRDİ
Fenerbahçe'ye transfer olarak kariyerini bambaşka bir yola sokan, önce Napoli ardından Bayern Münih'e imza atan Güney Koreli Min-jae Kim, vatandaşını Kanarya'ya gelmeye ikna etmek için önemli bir koz olabilir.
BAŞKA YILDIZLAR DA GÜNDEMDE
Öte yandan Fenerbahçe'nin Joao Felix ve Nicola Zalewski ile de ilgilendiği ve sarı-lacivertlilerin önümüzdeki iki transfer döneminin en büyük kulüplerinden birisinin olması beklendiği yazıldı.
Güncel piyasa değeri 38 milyon euro olan Heung-Min Son, yeni sezonda Tottenham formasıyla 22 maça çıkarken 7 gol 6 asistlik performans sergiledi.
DİĞER