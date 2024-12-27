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Haberler Fenerbahçe Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bomba bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla ülkemizde iz bırakan o futbolcu tekrardan Kanarya için ter dökebilir. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
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Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'ye eski yıldızı Vedat Muriqi için izin çıktı.

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

İspanyol medyasından "football.espana.net" Cyle Larin'in yükselen performansı sonrasında Mallorca'nın Kosovalı golcünün transferine izin vereceğini duyurdu.

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Haberin içeriğinde; "En-Nesyri, Cristiano Ronaldo'nun yanına Al-Nassr'a gittiği takdirde Fenerbahçe de onun yerine Veda Muriqi'yi istiyor."

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

"10 milyon euro da ödemeye hazır."

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

"Daha önce 2019-20'de Fenerbahçe formasını giydi."

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate için önemli bir oyuncu ancak Cyle Larin'in performansı sonrasında satış kolay hale gelebilir" ifadelerine yer verildi."

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

21 MİLYON EUROYA GİTTİ

2020 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, ardından Mallorca'nun yolunu tutmuştu.

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kosovalı oyuncunun eşi de her zaman Türkiye'yi çok sevdiğini söylemişti.

Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Transfere Vedat Muriqi'nin de sıcak baktığı öğrenildi.

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