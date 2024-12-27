Kulübünden transfere izin çıktı! O yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ederken bomba bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde sergilediği performansla ülkemizde iz bırakan o futbolcu tekrardan Kanarya için ter dökebilir. İşte haberin tüm detayları...
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
"10 milyon euro da ödemeye hazır."
"Daha önce 2019-20'de Fenerbahçe formasını giydi."
Mallorca Teknik Direktörü Jagoba Arrasate için önemli bir oyuncu ancak Cyle Larin'in performansı sonrasında satış kolay hale gelebilir" ifadelerine yer verildi."
21 MİLYON EUROYA GİTTİ
2020 yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, ardından Mallorca'nun yolunu tutmuştu.
Kosovalı oyuncunun eşi de her zaman Türkiye'yi çok sevdiğini söylemişti.
Transfere Vedat Muriqi'nin de sıcak baktığı öğrenildi.
DİĞER