FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için ödenecek rakam ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları
Son dakika transfer haberi: Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ocak ayında Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı lacivertliler transferde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. İşte dev transferin sözleşme detayları... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ
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Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca artık Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu.
Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.
Sabah'ın haberine göre; oyuncunun 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını Kanarya ödeyecek.
Sarı-lacivertlilerin kasasından 6 milyon Euro çıkacak. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak.
3 YILLIK KONTRAT YAPILACAK
Fenerbahçe ile Talisca'nın sezon sonunda yola devam etmek için anlaşması üzerine ise Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme yapılacak.
Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil.
Oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.
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Talisca, bu sezon Al-Nasrr ile 19 resmi maça çıktı. 1393 dakikada 8 gol attı, asist yapamadı.
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2021'de imza attığı Al-Nassr ile 104 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 76 gol10 asistlik katkı yaptı.
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