FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için ödenecek rakam ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca artık Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu.

Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı.