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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için ödenecek rakam ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Talisca için ödenecek rakam ortaya çıktı! İşte sözleşme detayları

Son dakika transfer haberi: Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de transfer için düğmeye basıldı. Ocak ayında Anderson Talisca'yı kadrosuna katmak için yoğun mesai harcayan sarı lacivertliler transferde mutlu sona ulaşmaya çok yaklaştı. İşte dev transferin sözleşme detayları... | FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 06:50
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TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve 10 yıllık özlemi bitirmek isteyen Fenerbahçe, yaşadığı puan kayıplarının ardından ocak ayındaki transfer dönemine hızlı bir giriş yapmak istiyor.

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TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Kadrosunu güçlendirmek için yola çıkan sarı-lacivertliler, bu anlamda ilk olarak forvet arkası mevkisine takviye gerçekleştirdi.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Sebastian Szymanski'nin geçen sezonu mumla aratan kötü performansının ardından Fenerbahçe yönetimi, yeni 10 numarasında mutlu sona ulaştı.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın tek yetkili olarak ilerlettiği bu süreçte Anderson Talisca artık Fenerbahçe'nin futbolcusu oldu.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertliler, hem futbolcunun kendisiyle hem de Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr ile her konuda anlaşmaya vardı.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Fenerbahçe, 30 yaşındaki futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katacak.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Sabah'ın haberine göre; oyuncunun 12 milyon Euro'luk maaşının yarısını Kanarya ödeyecek.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Sarı-lacivertlilerin kasasından 6 milyon Euro çıkacak. Satın alma opsiyonu ise 5 milyon Euro olacak.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

3 YILLIK KONTRAT YAPILACAK

Fenerbahçe ile Talisca'nın sezon sonunda yola devam etmek için anlaşması üzerine ise Brezilyalı yıldız ile 3 yıllık sözleşme yapılacak.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Futbolculuk kariyerinde Beşiktaş'ta da boy gösteren Talisca, Süper Lig'e ve Türkiye'ye yabancı değil.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

Oyuncu, siyah-beyazlı takımın formasını terlettiği 2016-17 sezonunda şampiyonluk da yaşamıştı.

TRANSFER HABERİ - Anderson Talisca adım adım Fenerbahçe'ye! İşte sözleşme detayları

19

Talisca, bu sezon Al-Nasrr ile 19 resmi maça çıktı. 1393 dakikada 8 gol attı, asist yapamadı.

104

2021'de imza attığı Al-Nassr ile 104 maça çıkan Brezilyalı futbolcu, 76 gol10 asistlik katkı yaptı.

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