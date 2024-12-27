TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın Anderson Talisca'yla her konuda anlaşmasına rağmen teknik direktör Jose Mourinho'nun önceliği başka...

Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç'la transfer konusunda yaptığı toplantıda vatandaşı Joao Felix'in ismini verdiği ve başkanın da 25 yaşındaki oyuncunun şartlarının sorulmasını istediği ortaya çıktı.