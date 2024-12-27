  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anderson Talisca transferi için gün sayan Kanarya, bomba bir isimle daha ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine Portekizli yıldız Joao Felix geldi. İşte haberin tüm detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın Anderson Talisca'yla her konuda anlaşmasına rağmen teknik direktör Jose Mourinho'nun önceliği başka...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Portekizli teknik adamın başkan Ali Koç'la transfer konusunda yaptığı toplantıda vatandaşı Joao Felix'in ismini verdiği ve başkanın da 25 yaşındaki oyuncunun şartlarının sorulmasını istediği ortaya çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Sportif direktör Mario Branco'nun da Chelsea'yle Felix için iletişime geçtiği ve 'kiralamayı düşünüyor musunuz?' diye sorduğu öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

LİGDE 293 DAKİKA OYNAYABİLDİ

Sezon başında Atletico Madrid'den 52 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Joao Felix, Premier Lig'deki 9 maçta 293 dakika süre alabildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Bu durumdan oldukça mutsuz olan Portekizli oyuncunun ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Felix'i ikna etmeye çalıştığı da gelen iddialar arasında...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

Chelsea menajeri Enzo Maresca Portekizli oyunun ayrılmasına izin verirse transfer için resmi adımlar ay sonuna kadar atılacak.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

MAAŞI TALISCA'DAN UYGUN

Chelsea'den 6.7 milyon sterlin yıllık maaş alan Joao Felix, Anderson Talisca'dan daha uygun bir ücrete sarı-lacivertlilere gelebilir.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!

16 MAÇTA OYNADI

Felix, Premier Lig'de 9, Konferans Ligi'nde 5 ve EFL Cup'ta 2 maça çıktı. Ligde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalabilen Felix, tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 787 dakika sahada kalırken, 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. 5 golün 4'ünü ise Konferans Ligi'nde kaydetti.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Fibabank mağlup Beşiktaş Fibabank mağlup 01:25
Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin Rafa Silva: 2. yarı beni izleyin 01:24
Pereira Wolves’i uçurdu Pereira Wolves’i uçurdu 01:24
1.7 milyar TL’lik dev karar 1.7 milyar TL’lik dev karar 01:23
A.Efes kayıp: 75-94 A.Efes kayıp: 75-94 01:22
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:59
Daha Eski
Liverpool zirvede hata yapmadı! Liverpool zirvede hata yapmadı! 00:58
Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! Anadolu Efes deplasmanda kaybetti! 00:22
Arda Güler'den memleket ziyareti Arda Güler'den memleket ziyareti 00:22
Beşiktaş Almanya'da kayıp! Beşiktaş Almanya'da kayıp! 00:22
Beşiktaş Almanya'da kayıp! Beşiktaş Almanya'da kayıp! 00:20
G.Saray zorlanmadan kazandı! G.Saray zorlanmadan kazandı! 00:19