TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Joao Felix coşkusu!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Anderson Talisca transferi için gün sayan Kanarya, bomba bir isimle daha ilgileniyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak gündemine Portekizli yıldız Joao Felix geldi. İşte haberin tüm detayları...
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LİGDE 293 DAKİKA OYNAYABİLDİ
Sezon başında Atletico Madrid'den 52 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Joao Felix, Premier Lig'deki 9 maçta 293 dakika süre alabildi.
Bu durumdan oldukça mutsuz olan Portekizli oyuncunun ayrılmaya sıcak bakabileceği belirtildi.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Felix'i ikna etmeye çalıştığı da gelen iddialar arasında...
Chelsea menajeri Enzo Maresca Portekizli oyunun ayrılmasına izin verirse transfer için resmi adımlar ay sonuna kadar atılacak.
MAAŞI TALISCA'DAN UYGUN
Chelsea'den 6.7 milyon sterlin yıllık maaş alan Joao Felix, Anderson Talisca'dan daha uygun bir ücrete sarı-lacivertlilere gelebilir.
16 MAÇTA OYNADI
Felix, Premier Lig'de 9, Konferans Ligi'nde 5 ve EFL Cup'ta 2 maça çıktı. Ligde sadece 1 maçta 90 dakika sahada kalabilen Felix, tüm kulvarlarda çıktığı 16 maçta 787 dakika sahada kalırken, 5 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu. 5 golün 4'ünü ise Konferans Ligi'nde kaydetti.
CHELSEA'DE İKİNCİ DÖNEMİ
Felix, ocak 2023 ile haziran 2023 tarihleri arasında kiralık olarak Chelsea'de forma giymişti.
25 yaşındaki oyuncu bu sezon başında ise bonservisiyle birlikte alındı ancak Maresca tarafından tercih edilmiyor.
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