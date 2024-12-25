Nesyri yerine Muriqi

Fenerbahçe'nin ileri ucunda büyük bir sürpriz yaşanacak... Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen ancak sergilediği performansla bir türlü taraftarları ve camiayı tatmin edemeyen Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Kulübe gelen teklif; 30 milyon euronun üzerinde... Fenerbahçe yönetimi gelen bu teklif sonrasında Nesyri'nin ayrılığı üzerinde hem fikir oldu. Yerine alınacak isim bile belirlendi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin yerine eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadroya katacak. Haberde; sarı-lacivertlilerin Mallorca'ya yıldız oyuncu için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu sezon İspanyol ekibiyle 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Kosovalı golcü bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.