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Haberler Fenerbahçe Nesyri yerine Muriqi

Nesyri yerine Muriqi

Suudi Arabistan’dan talipleri olan En-Nesyri’yi 30 milyon euro’nun üzerinde bir bedele satmaya hazırlanan Fenerbahçe’nin eski golcüsü Vedat Muriqi’yi kadrosuna katacağı ileri sürüldü.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Nesyri yerine Muriqi

Fenerbahçe'nin ileri ucunda büyük bir sürpriz yaşanacak... Sezon başında Sevilla'dan transfer edilen ancak sergilediği performansla bir türlü taraftarları ve camiayı tatmin edemeyen Youssef En-Nesyri'ye Suudi Arabistan'dan talip çıktı. Kulübe gelen teklif; 30 milyon euronun üzerinde... Fenerbahçe yönetimi gelen bu teklif sonrasında Nesyri'nin ayrılığı üzerinde hem fikir oldu. Yerine alınacak isim bile belirlendi. Portekiz basınından O Jogo'nun haberine göre; Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'nin yerine eski golcüsü Vedat Muriqi'yi kadroya katacak. Haberde; sarı-lacivertlilerin Mallorca'ya yıldız oyuncu için 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı bilgisi de paylaşıldı. Bu sezon İspanyol ekibiyle 14 resmi maça çıkan 30 yaşındaki Kosovalı golcü bu karşılaşmalarda 3 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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