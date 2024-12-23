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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe ligin ilk bölümünü "mutsuz" bitirdi

Fenerbahçe ligin ilk bölümünü "mutsuz" bitirdi

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde çıktığı 16 maçta 36 puan toplayan Fenerbahçe, lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kaldı.

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:34 Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 11:35
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Fenerbahçe ligin ilk bölümünü "mutsuz" bitirdi

Sezona iç sahada Adana Demirspor'u 1-0 yenerek başlayan Jose Mourinho'nun öğrencileri, ilk puan kaybını 2. haftada deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kalarak yaşadı.

Çaykur Rizespor, Kasımpaşa ve Corendon Alanyaspor karşılaşmalarında hanesine 9 puan yazdıran Fenerbahçe, ilk yenilgisini sahasında Galatasaray'dan aldı.

Derbinin ardından ligde çıktığı 7 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik alan Fenerbahçe, son 3 haftada yalnızca 1 karşılaşmayı kazanarak taraftarını üzdü.

DERBİ KAZANAMADI

Fenerbahçe, 17 haftalık periyotta 2 kez sahadan puansız ayrılırken bu karşılaşmaları ezeli rakiplerine karşı oynadı.

Ligin 6. haftasında taraftarı önünde ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk eden sarı-lacivertli ekip, 90 dakikayı 3-1'lik mağlubiyetle tamamlayarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Jose Mourinho'nun ekibi, 15. haftada Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, Chamberlain'in golüyle Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup ederken sarı-lacivertli takım, ligin ilk yarısında çıktığı ikinci derbiden de puansız ayrıldı.

İLK 6 SIRADAKİ TAKIMLARA KARŞI KAZANAMADI

Trendyol Süper Lig'in 17 haftalık ilk bölümünde 11 galibiyet elde eden Fenerbahçe, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

Sarı-lacivertliler sezonun geride kalan kısmında 12 puan kaybederken puan kaptırdığı ekipler ligde ilk 6'daki takımlar oldu.

Lider Galatasaray'a 3-1 mağlup olan Fenerbahçe, üçüncü sıradaki Reeder Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Puan durumunda dördüncü Göztepe ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertli ekip, son oynadığı lig mücadelesini beşinci Eyüpspor karşısında 1-1 tamamladı ve hanesine 1 puan yazdırabildi.

Sarı-lacivertliler ligdeki diğer puan kaybını ise altıncı Beşiktaş'a karşı 1-0 mağlup olarak yaşadı.

LİGİN EN AZ GOL YİYENİ

Ligde oynadığı 16 maçta kalesinde 15 gol gören Fenerbahçe, bu anlamda ligin en az gol yiyen takımı oldu.

Sarı-lacivertliler, 16 maçın 7'sinde gol yemedi, 9 maçta kalesinde gol gördü.

Fenerbahçe attığı 40 golle lider Galatasaray'ın ardından ligin en golcü ikinci takımı oldu.

Sarı-lacivertli ekip, 15. haftada 1-0 mağlup olduğu Beşiktaş maçında gol bulamazken kalan 15 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

EVİNDE VE DEPLASMANDA AYNI PUANI TOPLADI

17 haftalık periyotta 7 iç saha, 9 deplasman maçına çıkan Fenerbahçe, bu maçlarda hanesine 36 puan yazdırırken hem taraftarı önünde hem de deplasman maçlarında 18'er puan topladı.

Evindeki 7 karşılaşmada 6 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan sarı-lacivertliler, deplasmanda çıktığı 9 müsabakanın 5'ini kazanırken, 3 beraberlik ve 1 yenilgi elde etti.

İLK YARI MAÇLARI

Fenerbahçe'nin ligin 17 haftalık ilk bölümünde oynadığı maçlar ve sonuçları şöyle:

1. Hafta: Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-0

2. Hafta: Göztepe-Fenerbahçe: 2-2

3. Hafta: Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 0-5

4. Hafta: Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: 3-0

5. Hafta: Kasımpaşa-Fenerbahçe: 0-2

6. Hafta: Fenerbahçe-Galatasaray: 1-3

7. Hafta: Onvo Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-2

9. Hafta: Reeder Samsunspor-Fenerbahçe: 2-2

10. Hafta: Fenerbahçe-Sipay Bodrum FK: 2-0

11. Hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe: 2-3

12. Hafta: Fenerbahçe-Net Global Sivasspor: 4-0

13. Hafta: Bellona Kayserispor-Fenerbahçe: 2-6

14. Hafta: Fenerbahçe-Gaziantep FK: 3-1

15. Hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe: 1-0

16. Hafta: Fenerbahçe-RAMS Başakşehir: 3-1

17. Hafta: ikas Eyüpspor-Fenerbahçe: 1-1

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