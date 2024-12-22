Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

İlk kez bu düşünce sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Ancak yönetimin elini kolunu bağlayan bir gerçek de Mourinho'nun alacağı tazminat...

2 yıl için 21 milyon Euro maaşa anlaşan Portekizli teknik adam, olası bir ayrılık durumunda ise 20 milyon Euro tazminat kazanacak. Yönetim bu sebepten dolayı acele etmek istemiyor.