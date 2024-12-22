Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...
Eyüpspor maçında alınan beraberlik sonucu şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı dillendirilmeye başlandı. Ancak Portekizli çalıştırıcının yüksek tazminat ücreti yönetimin elini kolunu bağlıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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İlk kez bu düşünce sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Ancak yönetimin elini kolunu bağlayan bir gerçek de Mourinho'nun alacağı tazminat...
2 yıl için 21 milyon Euro maaşa anlaşan Portekizli teknik adam, olası bir ayrılık durumunda ise 20 milyon Euro tazminat kazanacak. Yönetim bu sebepten dolayı acele etmek istemiyor.
Hastalığı için yurt dışına çıkmaya hazırlanan Mourinho ile İstanbul'a gelişinden sonra görüşme gerçekleştirilecek.
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