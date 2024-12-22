  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

Eyüpspor maçında alınan beraberlik sonucu şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun ayrılığı dillendirilmeye başlandı. Ancak Portekizli çalıştırıcının yüksek tazminat ücreti yönetimin elini kolunu bağlıyor. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

Fenerbahçe, Süper Lig'de Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında çok büyük yara aldı. Sarı-Lacivertliler, 1 maç fazlasıyla lider Galatasaray'ın 5 puan gerisine düştü.

Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

Sezon başında Fenerbahçe'ye imza atan Jose Mourinho eleştirilerin hedefinde. Sarı-Lacivertli Yönetimin, Eyüpspor maçından sonra olağanüstü bir toplantı gerçekleştirdiği ve bu toplantıda Portekizli teknik direktörün performansının masaya yatırıldığı öğrenildi.

Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

Takvim'in haberine göre, yönetimin büyük çoğunluğunun Mourinho'nun oynattığı futbol ve sonuçlardan memnun olmadığı belirtildi. Fenerbahçe'de tecrübeli teknik adam ile yollar ayrılmak isteniyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

İlk kez bu düşünce sesli olarak dillendirilmeye başlandı. Ancak yönetimin elini kolunu bağlayan bir gerçek de Mourinho'nun alacağı tazminat...

Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

2 yıl için 21 milyon Euro maaşa anlaşan Portekizli teknik adam, olası bir ayrılık durumunda ise 20 milyon Euro tazminat kazanacak. Yönetim bu sebepten dolayı acele etmek istemiyor.

Fenerbahçe'de olağanüstü Jose Mourinho toplantısı! Ayrılık...

Hastalığı için yurt dışına çıkmaya hazırlanan Mourinho ile İstanbul'a gelişinden sonra görüşme gerçekleştirilecek.

G.Saray'dan flaş Dybala hamlesi
G.Saray'dan Berke Özer bombası!
DİĞER
"Bitti, gitti diyelim" İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli sosyal medyadan duyurdu!
Türkiye özgür Suriye'ye aydınlatacak! Birecik-Halep elektrik hattı onarılıyor | Katar- Türkiye Doğalgaz Boru Hattı yeniden masada
G.Saray'dan sürpriz transfer!
F.Bahçe'de dev hüsran!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! 01:14
Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! Atletico'dan 18 yıl sonra tarihi zafer! 00:58
Beşiktaş evinde ağır yaralı! Beşiktaş evinde ağır yaralı! 23:57
Halim Okta: Zor günler geçiriyoruz! Halim Okta: Zor günler geçiriyoruz! 23:57
Beşiktaş - Alanyaspor maçında gol VAR'dan döndü! Beşiktaş - Alanyaspor maçında gol VAR'dan döndü! 23:57
F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! F.Bahçe ve G.Saray için Maguire sürprizi! 23:57
Daha Eski
Trabzonspor'da Orsic'in sözleşmesi feshedildi! Trabzonspor'da Orsic'in sözleşmesi feshedildi! 23:57
Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivas'ta gol sesi çıkmadı! 23:57
G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Kayseri kafilesi açıklandı! 23:57
Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı Buruk kadroda düşünmedi! Avrupa basını ayrılığı açıkladı 23:57
Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! Beşiktaş'ın eski yıldızı G.Saray yolunda! 23:57
F.Bahçe'de Mourinho pişmanlığı! F.Bahçe'de Mourinho pişmanlığı! 23:57