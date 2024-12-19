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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler kadroya yapacakları takviyeler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna yerleşmek istiyor. Bu bağlamda Kadıköy ekibi, Roma'dan sürpriz bir ismi Ocak ayı için listesinin başına yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 11:00
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'nun sezonu kapatması ile devre arasında öncelik stoper transferi oldu.

Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

Jose Mourinho'nun talimatı ile Roma'da forma giyen ve Real Madrid altyapısından yetişme bir yıldız için çalışmalar başladı.

Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

İspanyol stoperin aynı zamanda yaz transfer döneminde Galatasaray'a imza atmaya çok yakın olduğu ortaya çıktı.

Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

Mundo Deportivo'nun haberine göre Mario Hermoso, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için öncelikli hedeflerinden biri.

Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

29 yaşındaki stoper, Eylül ayında Galatasaray'ın kapısından döndü ve Roma'nın kadrosuna dahil oldu.

Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi

Çizme ekibinde bu sezon toplamda 13 maça çıkan ve 1 gol katkısı sunan Hermoso, İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada forma şansı bulmuştu.

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