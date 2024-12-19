Fenerbahçe'nin stoperi Roma'dan! Galatasaray'a transfer olmak üzereydi
Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler kadroya yapacakları takviyeler ile sezonun ikinci yarısında liderlik koltuğuna yerleşmek istiyor. Bu bağlamda Kadıköy ekibi, Roma'dan sürpriz bir ismi Ocak ayı için listesinin başına yazdı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberi (FB spor haberi)
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Mundo Deportivo'nun haberine göre Mario Hermoso, Fenerbahçe'nin ara transfer dönemi için öncelikli hedeflerinden biri.
29 yaşındaki stoper, Eylül ayında Galatasaray'ın kapısından döndü ve Roma'nın kadrosuna dahil oldu.
Çizme ekibinde bu sezon toplamda 13 maça çıkan ve 1 gol katkısı sunan Hermoso, İspanya Milli Takımı'nda 5 karşılaşmada forma şansı bulmuştu.
Bedelsiz olarak Roma'ya transferi gerçekleşen Hermoso'nun güncel değeri 10 milyon Euro.
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