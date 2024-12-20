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Haberler Fenerbahçe Dusan Tadic: Erkek gibi çıkıp sorumluluk almalıyız

Dusan Tadic: Erkek gibi çıkıp sorumluluk almalıyız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda konuk olduğu Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin ardından Dusan Tadic flaş açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in o açıklamaları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 22:48 Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 23:02
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Dusan Tadic: Erkek gibi çıkıp sorumluluk almalıyız

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Dusan Tadic, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Tadic'in sözleri...

"ERKEK GİBİ SORUMLULUK ALMALIYIZ"

Dusan Tadic: "Çok fazla şans yarattık. İkinci yarıya bakınca, yarattığımız şanslar vardı. Rakip kalecinin kurtarışları, direkten dönenler vardı. Çok fazla şans yarattık ikinci yarı ama kalemizde çok kolay gol gördük. Maça da iyi başlamadık. Bu bizim sorumluluğumuz. Başkanımız, yöneticilerimiz, sportif direktörümüz bize fazlasıyla destek oluyor. Bunun sorumluları bizleriz. Hepimiz aynaya bakmalıyız. Kendimden başlayarak, neyi daha iyi yapabiliriz sorgulamalıyız. Bu bizim sorumluluğumuzda. Sorumluluk almalıyız. Erkek gibi sorumluluk almamız gerekiyor. Hataları düzeltmek için bir erkek gibi öne çıkmamız gerekiyor. Herkes özeleştirisini yapmalı. Tabii ki şanssızlıklar yaşıyoruz ama bunlar mazeret değil. Bizler Fenerbahçe'yiz. İyi bir görüntü sergilemedik ve iyi bir sonuç alamadık. Bize inananları hayal kırıklığına uğrattık. Bu bizim sorumluluğumuz ve hatalarımız."

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