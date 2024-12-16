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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında alınan 3-1'lik galibiyet zirve yarışında takımın tutunmasını sağladı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Jose Mourinho'nun aynı sol bekte Kostic transferinde olduğu gibi sağ bekte de nokta atışı bir isim için yönetime talebini ilettiği öğrenildi. İşte Portekizli hocanın yeni sağ beki... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 15:05 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 16:54
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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, 16. hafta karşılaşmasında Kadıköy'de Başakşehir'i konuk etti. Sarı-lacivertliler rakibini 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

Fenerbahçe'de bu maçta 3 puanın yanı sıra üst üste gelen sakatlıklar ise can sıktı.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

MOURINHO'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI!

"Becao için sezonun bittiğini düşünüyorum. Livakovic bir kas sakatlığı yaşadı. Yeni yılda döneceğini düşünüyorum." ifadelerinde bulundu.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

İLK OLARAK SAĞ BEK ALINACAK!

Mourinho'nu bu bölgedeki ilk tercihi olan Mert Müldür'ün düşüşü, Osayi'nin yetersizliğini düşünen tecrübeli hoca takviye istedi.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

Jose, özellikle Kostic de olduğu gibi sağ bekte de tartışmasız bir isim istiyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

GÜNDEMDE TETE VAR!

İngiltere Premier Lig takımı Fulhan forması giyen Hollandalı futbolcu için yönetim devre arasında bir hamle yapacak.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

Kulübüyle 30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan Tete'nin Mourinho'dan dolayı Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oldukça yüksek.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

Lyon'dan 2020 yılında 3.2 milyon Euro'ya transfer olan Tete için Fulham 12 milyon Euro talep ediyor.

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!

Fenerbahçe'de Branco'nun ara transfer döneminde bu rakamı aşağı çekebilmesi durumunda teklif yapılacağı iddia edildi.

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