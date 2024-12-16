FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho sağ bek için Kenny Tete'nin ismini verdi!
Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe'de Başakşehir karşısında alınan 3-1'lik galibiyet zirve yarışında takımın tutunmasını sağladı. Sarı-lacivertlilerde özellikle Jose Mourinho'nun aynı sol bekte Kostic transferinde olduğu gibi sağ bekte de nokta atışı bir isim için yönetime talebini ilettiği öğrenildi. İşte Portekizli hocanın yeni sağ beki... FB SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 15:05 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 16:54
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Fenerbahçe'de bu maçta 3 puanın yanı sıra üst üste gelen sakatlıklar ise can sıktı.
MOURINHO'DAN SAKATLIK AÇIKLAMASI!
İLK OLARAK SAĞ BEK ALINACAK!
Mourinho'nu bu bölgedeki ilk tercihi olan Mert Müldür'ün düşüşü, Osayi'nin yetersizliğini düşünen tecrübeli hoca takviye istedi.
Jose, özellikle Kostic de olduğu gibi sağ bekte de tartışmasız bir isim istiyor.
GÜNDEMDE TETE VAR!
İngiltere Premier Lig takımı Fulhan forması giyen Hollandalı futbolcu için yönetim devre arasında bir hamle yapacak.
Kulübüyle 30 Haziran 2025 yılında sözleşmesi bitecek olan Tete'nin Mourinho'dan dolayı Fenerbahçe'ye gelme ihtimali oldukça yüksek.
Lyon'dan 2020 yılında 3.2 milyon Euro'ya transfer olan Tete için Fulham 12 milyon Euro talep ediyor.
Fenerbahçe'de Branco'nun ara transfer döneminde bu rakamı aşağı çekebilmesi durumunda teklif yapılacağı iddia edildi.
Tete bu sezon Fulhan formasıyla 15 maçta görev aldı.
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