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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış alan Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da son olarak tüm gözler tecrübeli golcüye çevrildi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:16 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:21
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe geçen sezon ezeli rakibi Galatasaray ile ligde kıran kırana geçen bir şampiyonluk mücadelesi vermişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Sarı-lacivertliler 99 puanla ligi tamamlamasına rağmen Cimbom'un sahip olduğu 102 puanın ardından ligi 2. sırada tamamlamıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Kanarya ligi şampiyon tamamlayamasa da bazı futbolcular gösterdikleri performansla taraftarlardan büyük alkış almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de bu oyunculardan birisi de Edin Dzeko olmuştu. Bosnalı golcü geçen sezonki istikrarlı performansını bu sezonda sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçta şık bir golle ağları havalandıran oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Edin Dzeko, MLS ekibi LA Galaxy'nin dikkatini çekmiş durumda.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Galaxy'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine giren tecrübeli golcüyü renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-lacivertli formayla 14 kez gol sevinci yaşadı. Dzeko'nun ayrıca ligde 9 golü bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme teklif etmediği yıldız oyuncunun menajeriyle sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Boşnak oyuncunun durumunun daha da netleşmesi bekleniyor.

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