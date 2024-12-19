TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarlardan büyük alkış alan Edin Dzeko ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Kanarya'da son olarak tüm gözler tecrübeli golcüye çevrildi. İşte haberin detayları...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:16 Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2024 Perşembe 15:21
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Fenerbahçe'de bu oyunculardan birisi de Edin Dzeko olmuştu. Bosnalı golcü geçen sezonki istikrarlı performansını bu sezonda sürdürüyor.
Son olarak Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçta şık bir golle ağları havalandıran oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Takvim'in haberine göre Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği başarılı performansla adından söz ettiren Edin Dzeko, MLS ekibi LA Galaxy'nin dikkatini çekmiş durumda.
Galaxy'nin Fenerbahçe ile sözleşmesinin son senesine giren tecrübeli golcüyü renklerine katmak için harekete geçtiği öğrenildi.
38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Sarı-lacivertli formayla 14 kez gol sevinci yaşadı. Dzeko'nun ayrıca ligde 9 golü bulunuyor.
Fenerbahçe'nin henüz yeni sözleşme teklif etmediği yıldız oyuncunun menajeriyle sürekli görüşme halinde olduğu öğrenildi. Devre arası transfer döneminde Boşnak oyuncunun durumunun daha da netleşmesi bekleniyor.
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