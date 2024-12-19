TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko şoku! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de bu oyunculardan birisi de Edin Dzeko olmuştu. Bosnalı golcü geçen sezonki istikrarlı performansını bu sezonda sürdürüyor.

Son olarak Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe'nin, RAMS Başakşehir'i 3-1'lik skorla mağlup ettiği maçta şık bir golle ağları havalandıran oyuncu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.