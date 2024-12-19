Atilla Szalai yol ayrımında

Almanya Bundesliga ekibi Hoffenheim, Fenerbahçe'den transfer ettiği Attila Szalai için kararını verdi. Sky DE'deki habere göre; Alman temsilcisi, bu sezon takımda süre alamayan ve performansı yeterli bulunmayan, sözleşmesi 2027'de bitecek olan Szalai ile yollarını ayıracak. Hoffenheim'ın forma şansı bulamayan Macar stoperin ayrılığına izin verdiği belirtildi. 2023 yılında Fenerbahçe'den 12.3 milyon euroya transfer edilen Macar stoper, Ocak 2024'te yarım sezonluğuna da bir diğer Almanya Bundesliga ekibi Freiburg'a kiralanmıştı.