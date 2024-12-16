Savunma hattı değişti

Beşiktaş ve Athletic Bilbao maçlarında arka arkaya gelen yenilgilerden sonra Jose Mourinho savunma hattını değiştirdi. Taraftarların da tepkisini çeken Samet Akaydin dünkü maçta kadroya alınmadı. Samet'in yerine Rodrigo Becao forma giydi. Becao'nun yanında tandemde Çağlar Söyüncü şans buldu. Öte yandan sol bekte de Filip Kostic formasına geri döndü. Dusan Tadic yedeğe çekilirken İrfan Can Kahveci ilk 11'de başladı. Sol kanatta ise yeniden Oğuz Aydın şans buldu. Orta sahada ise Szymanski-Amrabat- Fred üçlüsü görev yaptı.