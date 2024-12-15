  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama: "Daha önce de yaşadım!"

Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama: "Daha önce de yaşadım!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, Başakşehir'ın karşısında 3-1 galip gelerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Mücadele sırasında Ba'nın kafa darbesiyle kaşı açılan tecrübeli santrfor Edin Dzeko son durumu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 22:04 Güncelleme Tarihi: 15 Aralık 2024 Pazar 22:15
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama: "Daha önce de yaşadım!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında tecrübeli santrafor Edin Dzeko önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"HALA GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Edin Dzeko: "Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var."

Maçta yaşadığı yaralanma hakkında soruyu da cevaplayan Dzeko; "İyiyim, kazandık. Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmalar yaşadım. Ben iyiyim." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE KAZANDIK"

Edin Dzeko: "Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık."

İşte güncel puan durumu!
Mourinho'dan Becao açıklaması!
DİĞER
Kerem Alışık ile Hande Soral ‘Akıldan Kalbe’de baba-kız olarak beyazperdede yerini alacak…‘Akıldan Kalbe’ 20 Aralık’ta vizyona giriyor…
Başkan Erdoğan Erzurum'daki gençlik buluşmasında önemli açıklamalarda bulundu
Gümüşdağ'dan Ba için açıklama!
F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! Gümüşdağ'dan Ba için açıklama! 22:28
Dortmund beraberliğe abone! Dortmund beraberliğe abone! 22:18
Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama 22:04
Fred: "Yolumuza devam edeceğiz" Fred: "Yolumuza devam edeceğiz" 21:58
Manchester derbisinde inanılmaz geri dönüş! Manchester derbisinde inanılmaz geri dönüş! 21:47
Mourinho'dan Becao açıklaması! Mourinho'dan Becao açıklaması! 21:42
Daha Eski
Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan..." Dusan Tadic: "Taraftarlarımızdan..." 21:38
İskoçya Lig Kupası'nda şampiyon Celtic! İskoçya Lig Kupası'nda şampiyon Celtic! 21:31
İşte güncel puan durumu! İşte güncel puan durumu! 21:17
F.Bahçe golcüleriyle kazandı! F.Bahçe golcüleriyle kazandı! 21:04
F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! F.Bahçe sakatlık nedeniyle 10 kişi kaldı! 20:49
Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! Fenerbahçe'de bir sakatlık daha! 20:45