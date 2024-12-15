Kaşı açılan Dzeko'dan açıklama: "Daha önce de yaşadım!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe evinde Başakşehir'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşma sonrasında tecrübeli santrafor Edin Dzeko önemli açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalar:

"HALA GELİŞTİRMEMİZ GEREKEN ŞEYLER VAR"

Edin Dzeko: "Maça iyi başlangıç yaptık. İlk yarıda çok iyiydik. Erken gol atmaya çalıştık. Hiç pozisyon vermedik. 2 gol atmak için biraz zaman geçmesi gerekti. Sonra kırmızı kart oldu. İkinci yarıda oynamamız gerekeni oynayamadık ve işlerimiz zorlaştı. Bugün kazanmamız önemliydi. Bugün de bunu yaptık ama hala geliştirmemiz gereken şeyler var."

Maçta yaşadığı yaralanma hakkında soruyu da cevaplayan Dzeko; "İyiyim, kazandık. Kariyerimde kaşımda bu tarz açılmalar yaşadım. Ben iyiyim." ifadelerini kullandı.

"BİRLİKTE KAZANDIK"

Edin Dzeko: "Zor bir haftaydı bizim için, iki mağlubiyet aldık. Bizim için kazanmak gerçekten çok önemliydi. Özellikle zor zamanlarda... Bugün bunu yaptık, birlikte kazandık."