Hedefte Jose var

Süper Lig'e şampiyonluk, Avrupa Ligi'ne de final parolasıyla başlayan Fenerbahçe, üst üste ummadığı sonuçlarla sahadan ayrılınca taraftarların sabrı taştı. Galatasaray'ın Sivas'ı 10 kişiyle yendiği haftada ezeli rakibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı- lacivertlilerde Portekizli teknik adamı eleştirmeye başladı. Athletic Bilbao maçı 'af' mücadelesi olarak görülse de alınan 2-0'lık şok yenilgi, Jose Mourinho'nun ve takım kalitesinin sorgulanmasına neden oldu.

İSYAN BAYRAĞI AÇILDI

Taraftarlar, Athletic karşısında alınan skor sonrasında hem Mourinho'ya hem de yönetime tepki gösterdi. Özellikle Jose Mourinho'nun oynattığı oyun, sarı-lacivertli futbolseverleri tatmin etmedi. Ligde Galatasaray'ın 6 puan gerisine düşülmesinin ardından Avrupa Ligi'nde de ilk 8 iddiasının zora girmesi Portekizliyi, hedef tahtasına oturttu. Jose'yle şampiyonluğun da zor olduğunu vurgulayan taraftarlar, isyan bayrağını açtı.

JOSE 5 MİLYON EUROYA SERBEST

İngiliz medyası, Wolverhampton'un Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediğini iddia etti. Haberde; Portekizli teknik adamın sözleşmesinde 'İngiltere'den teklif gelirse 5 milyon euroya serbest kalır' maddesinin olduğu ileri sürüldü ve Wolves'ın bu maddeyi kullanarak Jose'yi transfer etmek istediği vurgulandı.