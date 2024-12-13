Gol atmayı unuttu

Sezona Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla son iki maçında ilkleri yaşadı. Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin ardından Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao mücadelesinden de yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibine 2-0 mağlup oldu ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10'uncu maçta ilk kez gol atamadı. Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında ise kalesinde gol gördü. Ayrıca Süper Lig'deki 13 maçta 36 gol atan sarı-lacivertliler, 14'üncü mücadelede gol bulamamıştı.

YÜZBİNLERCE İSTİFA

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan yönetime tepki gösterirken, Başkan Ali Koç'u da istifaya davet etti. #Alikocistifa hashtagiyle yüzbinlerce tweet atıldı. İsmail Kartal'ın da geri dönmesi istendi.