  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Fenerbahçe Gol atmayı unuttu

Gol atmayı unuttu

Sezona iyi bir başlangıç yapan ve oynadığı her maçta ağları havalandıran Fenerbahçe, son iki karşılaşmada gol atmayı başaramadı

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 06:50
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gol atmayı unuttu

Sezona Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcıyla son iki maçında ilkleri yaşadı. Süper Lig'deki Beşiktaş derbisinin ardından Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao mücadelesinden de yenilgiyle ayrılan sarı-lacivertliler, İspanyol ekibine 2-0 mağlup oldu ve bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 10'uncu maçta ilk kez gol atamadı. Avrupa'da geride kalan 10 maçta rakip fileleri 15 kez havalandıran Fenerbahçe, bu sezon Avrupa'da oynadığı maçların tamamında ise kalesinde gol gördü. Ayrıca Süper Lig'deki 13 maçta 36 gol atan sarı-lacivertliler, 14'üncü mücadelede gol bulamamıştı.

YÜZBİNLERCE İSTİFA

Fenerbahçeli taraftarlar, sosyal medyadan yönetime tepki gösterirken, Başkan Ali Koç'u da istifaya davet etti. #Alikocistifa hashtagiyle yüzbinlerce tweet atıldı. İsmail Kartal'ın da geri dönmesi istendi.

Reklam
F.Bahçe'de kritik kararlar! İşte yönetimin planı
DİĞER
SON DAKİKA HABERİ: Sivasspor - Galatasaray maçının ilk yarısına damga vuran pozisyon... VAR devreye girdi...
Suriye'nin yeni döneminde en kritik aktör Türkiye! ABD ve Avrupa rotayı Ankara'ya kırdı | Başkan Erdoğan Blinken'ı kabul etti
Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...'
G.Saray'dan eski Beşiktaşlı yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şartlar zorladı Şartlar zorladı 02:00
Rafa Silva fırsatı tepti Rafa Silva fırsatı tepti 02:00
Olmadı! Olmadı! 01:59
Kocadağ’dan seçim açıklaması Kocadağ’dan seçim açıklaması 01:58
Taraftarlardan yine tam destek Taraftarlardan yine tam destek 01:57
Demoralize etti Demoralize etti 01:56
Daha Eski
Semih bitmiş Semih bitmiş 01:54
Gedson ilk dörde girdi Gedson ilk dörde girdi 01:53
Semih fırsatları harcadı Semih fırsatları harcadı 01:52
Bahtiyor ilk kez 11’de Bahtiyor ilk kez 11’de 01:52
Kartal dondu kaldı Kartal dondu kaldı 01:51
Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...' Fenerbahçe'de İsmail Kartal pişmanlığı! 'Keşke...' 01:46