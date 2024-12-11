Fenerbahçe'ye 17'lik Fildişili orta saha! Özel olarak davet edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada zirve takibini sürdürüyor. Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde de 9 puan ile 15. sırada yer alan sarı lacivertliler, kalan mücadelelerinden de galibiyet ile ayrılıp ilk 8'de sonraki tura doğrudan geçmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Kanaryalar'da listede başta Talisca olmak üzere dikkat çeken isimler yer alıyor. Öte yandan sarı lacivertlilerin uzun vadeli yatırım yapmak üzere dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri İstanbul'a davet ettiği biliniyor.

Bu isimlerden birisinin 17 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu Mohamed Kader Kone olduğu açıklandı. Africa Foot'un Fildişili spor haberleri sitesi 225foot'tan servis ettiği habere göre Fenerbahçe, Kone'yi antrenmanlara çıkartıp denemek üzere Türkiye'ye davet etti.

Fildişi Sahili U20 takımında forma giyen yetenekli yıldızın oyun kurma becerisi, fiziksel dayanıklılığı ve ayak tekniği dikkat çekiyor. Ayrıca oyuncunun üst yaş kategorileri ile mücadele etmesi de bu gelişimi sağlayan büyük etkenlerden birisi.

ASEC Mimosas'ta forma giyen oyuncu, yakın zamanda Türkiye'ye uçarak Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına çıkacak ve olumlu geçmesi halinde Jose Mourinho'nun ekibinde yerini alacak.