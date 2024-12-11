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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'ye 17'lik Fildişili orta saha! Özel olarak davet edildi

Fenerbahçe'ye 17'lik Fildişili orta saha! Özel olarak davet edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'ndeki hedeflerine doğru ilerlerken öte yandan devre arası için transfer çalışmaları gerçekleştiriyor. Sarı lacivertlilerin sadece bu sezon için değil, uzun vadede sonraki sezonlar için de yatırım yapmak üzere genç yetenekler aradığı ortaya çıktı. Listedeki o isimlerden birisi özel olarak davet edildi. İşte görüşmek ve antrenmana çıkmak üzere Türkiye'ye doğru yola çıkan o genç isim... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2024 Çarşamba 11:49
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Fenerbahçe'ye 17'lik Fildişili orta saha! Özel olarak davet edildi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada zirve takibini sürdürüyor. Tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde UEFA Avrupa Ligi'nde de 9 puan ile 15. sırada yer alan sarı lacivertliler, kalan mücadelelerinden de galibiyet ile ayrılıp ilk 8'de sonraki tura doğrudan geçmeyi hedefliyor.

Bu bağlamda devre arası için transfer çalışmalarını sürdüren Kanaryalar'da listede başta Talisca olmak üzere dikkat çeken isimler yer alıyor. Öte yandan sarı lacivertlilerin uzun vadeli yatırım yapmak üzere dünyanın dört bir yanından genç yetenekleri İstanbul'a davet ettiği biliniyor.

Bu isimlerden birisinin 17 yaşındaki Fildişili orta saha oyuncusu Mohamed Kader Kone olduğu açıklandı. Africa Foot'un Fildişili spor haberleri sitesi 225foot'tan servis ettiği habere göre Fenerbahçe, Kone'yi antrenmanlara çıkartıp denemek üzere Türkiye'ye davet etti.

Fildişi Sahili U20 takımında forma giyen yetenekli yıldızın oyun kurma becerisi, fiziksel dayanıklılığı ve ayak tekniği dikkat çekiyor. Ayrıca oyuncunun üst yaş kategorileri ile mücadele etmesi de bu gelişimi sağlayan büyük etkenlerden birisi.

ASEC Mimosas'ta forma giyen oyuncu, yakın zamanda Türkiye'ye uçarak Fenerbahçe ile deneme antrenmanlarına çıkacak ve olumlu geçmesi halinde Jose Mourinho'nun ekibinde yerini alacak.

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