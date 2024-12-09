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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, yeni formatın 6. haftasında Athletic Bilbao'yu konuk edecek. Karşılaşmayı Irfan Peljto yönetecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:24 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 12:34
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Fenerbahçe - Athletic Bilbao maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, yeni formatın 6. haftasında 11 Aralık günü Athletic Bilbao ile karşılaşacak. Kadıköy'de oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto oldu.

Peljto, daha önce Fenerbahçe'nin 2021-2022 Avrupa Ligi D Grubu'nda Royal Antwerp ile karşılaştığı maçta da görev almıştı. 2021-2022 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Beşiktaş'ın Ajax mücadelesini de yönetmiş olan ismin yolu Sivasspor ve Başakşehir ile de kesişmişti.

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