Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu, İstanbul devlerinin mücadelesine tanıklık edecek. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi bir ismin antrenmanda yer almaması dikkat çekti. İşte dev derbide kadro dışı olması beklenilen oyuncu... | Son dakika FB spor haberleri
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 18:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 18:40
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Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun maç için tercih edeceği isimler ile birlikte Mert Hakan Yandaş'ın durumu da merak konusuydu.
NTV Spor'un aktardığı habere göre bir süredir bireysel çalışan Mert Hakan Yandaş bugünkü antrenmanda da takımla çalışmalarda yer almadı.
Mert Hakan Yandaş'ın Beşiktaş derbisi kadrosunda olması beklenmiyor.
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 7 Aralık Cumartesi günü saat 19:00'da oynanacak.
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