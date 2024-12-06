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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Tüpraş Stadyumu, İstanbul devlerinin mücadelesine tanıklık edecek. Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi bir ismin antrenmanda yer almaması dikkat çekti. İşte dev derbide kadro dışı olması beklenilen oyuncu... | Son dakika FB spor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 18:31 Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2024 Cuma 18:40
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Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, Tüpraş Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

İstanbul'un dev derbilerinden biri olan bu karşılaşmada Fenerbahçe, alacağı 3 puan ile lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak için sahaya çıkacak.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

Beşiktaş ise alacağı galibiyet ile tekrar bir ivme yakalamayı ve şampiyonluk yarışına ortak olmayı hedefleyecek.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

Beşiktaş derbisi öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun maç için tercih edeceği isimler ile birlikte Mert Hakan Yandaş'ın durumu da merak konusuydu.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

NTV Spor'un aktardığı habere göre bir süredir bireysel çalışan Mert Hakan Yandaş bugünkü antrenmanda da takımla çalışmalarda yer almadı.

Fenerbahçe'de derbi öncesi flaş gelişme! O isim çalışmalarda yer almadı

Mert Hakan Yandaş'ın Beşiktaş derbisi kadrosunda olması beklenmiyor.

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