TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun son olarak sarı-lacivertliler için transferde yaptığı o fedakarlık gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...
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Fenerbahçe'de 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko'nun, Amerika'dan gelen 8 milyon Euro'luk teklifi kariyerinin son vurgunu olarak görmek yerine "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var" diyerek reddettiği belirtildi.
Takım içinde son derece profesyonel olan, idman kaçırmayan, altyapı futbolcularıyla yakından ilgilenen tecrübeli yıldız, bu sezon 22 resmi maçta 1324 dakika süre alırken 13 gol attı, 3 asist yaptı.
Fenerbahçe kariyerinde 68 maç, 38 gol, 10 asiste ulaştı.
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