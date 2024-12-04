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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Edin Dzeko ile ilgili dikkat çeken haberler gelmeye devam ediyor. Tecrübeli futbolcunun son olarak sarı-lacivertliler için transferde yaptığı o fedakarlık gün yüzüne çıktı. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

Inter'le sözleşmesi biten ve geçtiğimiz sezon "Şampiyonluk" hedefiyle Fenerbahçe'ye imza atan Edin Dzeko, taraflı tarafsız herkese profesyonellik dersi veriyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

38 yaşında olmasına rağmen takımın en çok süre (1324 dakika) alan isimlerinden biri olan Boşnak yıldız, 22 maçta 13 gole ulaşarak da takımı sırtlamaya devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

Sabah'ın haberine göre yaşı nedeniyle sezon başında yönetimin ayrılığına yeşil ışık yaktığı oyuncunun MLS'te aldığı teklife rağmen takımda kaldığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

Fenerbahçe'de 4.2 milyon Euro kazanan Dzeko'nun, Amerika'dan gelen 8 milyon Euro'luk teklifi kariyerinin son vurgunu olarak görmek yerine "Fenerbahçe'ye verilmiş bir şampiyonluk sözüm var" diyerek reddettiği belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

Takım içinde son derece profesyonel olan, idman kaçırmayan, altyapı futbolcularıyla yakından ilgilenen tecrübeli yıldız, bu sezon 22 resmi maçta 1324 dakika süre alırken 13 gol attı, 3 asist yaptı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'de Edin Dzeko'dan büyük fedakarlık!

Fenerbahçe kariyerinde 68 maç, 38 gol, 10 asiste ulaştı.

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