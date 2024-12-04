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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe Opet 65-64 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Opet 65-64 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası Finali'nde Fenerbahçe Opet ile ÇBK Mersin karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler rakibini 65-64'lük skorla mağlup ederek kupanın sahibi oldu. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 20:53 Güncelleme Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 21:22
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Fenerbahçe Opet 65-64 ÇBK Mersin (MAÇ SONUCU ÖZET)

Basketbolda 29. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı ÇBK Mersin'i 65-64 yenen Fenerbahçe Opet kazandı.

Mücadeleye her iki takım da sayılar bularak başlarken karşılaşmanın ilk 5 dakikası ÇBK Mersin'in 13-8 üstünlüğüyle geçildi. Sevgi Uzun ve Charles'in sayılarıyla farkı kapatan sarı-lacivertliler, sonrasında da 3 sayı (18-15) öne geçti. ÇBK Mersin ise Anderson ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla farkın açılmasına izin vermedi. İlk periyot Fenerbahçe Opet'in 22-21 üstünlüğüyle tamamladı.

İkinci çeyreğe iyi başlayan, hem pota altından hem de yay gerisinde etkili olan sarı-lacivertliler, 15. dakikayı 32-27 önde geçti. Howard ve Rupert'in sayılarıyla farkı kapatmaya çalışan ÇBK Mersin'e, Olcay Çakır Turgut, Meesseman ve Alperi Onar ile karşılık veren Fenerbahçe Opet, ikinci periyodun bitimine 1 dakika 48 saniye kala farkı 9 sayıya (38-29) çıkardı. Fenerbahçe Opet, soyunma odasına 40-32 önde gitti.

Üçüncü periyoda iki takım da katı savunma uygulayarak başladı. Periyorun ilk 2,5 dakikası iki takım da sayı atamadı. Bu dakikadan sonra Meesseman'ın basketleriyle 4-0'lık seri yakalayan ve farkı 12 sayıya (44-32) çıkaran Fenerbahçe Opet, ÇBK Mersin'in başantrenörü Victor Lapena'ya mola aldırdı. Etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 27. dakikada farkı 15 sayıya (49-34) çıkardı. ÇBK Mersin, 8-0'lık seri yakalayarak farkı 7'ye kadar indirse de mücadelenin üçüncü çeyreğini Fenerbahçe Opet, 51-42 önde bitirdi.

Final periyoduna iyi başlayan ÇBK Mersin, Mccovan, Sinem Ataş ve Feride Şevval Akalan'ın sayılarıyla 9-2'lik seri yakalayarak mücadelenin bitimine 7 dakika kala farkı 2'ye (53-51) indirdi. Fenerbahçe Opet, bu dakikadan sonra Meesseman, Williams ve Sevgi Uzun'un sayılarıyla farkı 10 sayıya (63-53) çıkardı.

Son dakikaları çekişmeli geçen mücadeleyi 65-64 kazanan Fenerbahçe Opet, Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 13. kez müzesine götürmeyi başardı.

İŞTE PERİYOT SONUÇLARI:

1. Periyot sonucu: Fenerbahçe Opet 22-21 ÇBK Mersin

2. Periyot sonucu: Fenerbahçe Opet 40-32 ÇBK Mersin

3. Periyot sonucu: Fenerbahçe Opet 51-42 ÇBK Mersin

4. Periyot sonucu: Fenerbahçe Opet 65-64 ÇBK Mersin

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