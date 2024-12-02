Fenerbahçe'de Rodrigo Becao'dan flaş açıklama: Maçtan önce hissetmiştim

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı ağırladı. Maçı 3-1 kazanan sarı lacivertliler, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

Maçın ardından kritik karşılaşmada sarı lacivertlilerin 2. golünü kaydeden Rodrigo Becao açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"MAÇTAN ÖNCE HİSSEDİYORDUM"

Takımıma katkı sağlamış olduğum için mutluyum. O anlarda baskı kuruyorduk, ataklar yapıyorduk. Galibiyeti hak ettik. Ben de elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Takımıma yardım ettiğim ve galip geldiğimiz için tanrıya şükürler olsun.

Maçtan önce bunu düşünmüştüm, hissediyordum, bunu arkadaşlarıma söyledim, gol atmayı çok istiyordum. Özgüvenim ve takım için çok önemliydi. Çok şükür gerçekleşti.