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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin yıldız santraforu Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Faslı golcüyü transfer etmek için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr devreye girmiş ve resmi teklifte bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin. 27 yaşındaki isim için istediği bonservis ücreti ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2024 Perşembe 14:17
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TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin sezon başında 19.5 milyon Euro'luk rekor transfer ücretiyle kadrosuna kattığı Youssef En-Nesyri hakkında önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

27 yaşındaki forvet gösterdiği performansla zaman zaman yoğun eleştiri almıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Son dönemde ise ritmini bulan ve goller atan Faslı oyuncu, sarı lacivertlilere önemli puanlar kazandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar toplam 18 maça çıktı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

En-Nesyri bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

TRANSFERDE SON DURUM NE?

Öte yandan birçok takımın ara transfer döneminde En-Nesyri için harekete geçtiği haberleri basına yansımıştı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Özellikle Al-Nassr'ın, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunduğu ifade edilmişti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Bu doğrultuda En-Nesyri transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Konuya dair haberi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

EN NESYRI İÇİN FLAŞ TALEP!

Aabbir.com'da yer alan ve Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Al-Nassr, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Al-Nassr'ın, sarı lacivertlilere önerdiği bonservis ücretinin ise 34 milyon Euro olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Ancak Fenerbahçe, Al-Nassr'dan gelen bu teklifi reddetti.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Haberde, sarı lacivertlilerin transfer için 50 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği vurgulandı.

TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı

Fenerbahçe'nin 50 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacağı kaydedildi.

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