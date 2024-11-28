TRANSFER HABERLERİ | Fenerbahçe'den En-Nesyri için flaş talep! İstenen bonservis dudak uçuklattı
Fenerbahçe'nin yıldız santraforu Youssef En-Nesyri ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Faslı golcüyü transfer etmek için Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr devreye girmiş ve resmi teklifte bulunmuştu. Sarı-lacivertlilerin. 27 yaşındaki isim için istediği bonservis ücreti ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
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Youssef En-Nesyri, Fenerbahçe formasıyla şu ana kadar toplam 18 maça çıktı.
En-Nesyri bu karşılaşmalarda 5 gol ve 2 asist kaydetti.
TRANSFERDE SON DURUM NE?
Öte yandan birçok takımın ara transfer döneminde En-Nesyri için harekete geçtiği haberleri basına yansımıştı.
Özellikle Al-Nassr'ın, Faslı oyuncuyu kadrosuna katmak için Fenerbahçe ile görüşmelerde bulunduğu ifade edilmişti.
Bu doğrultuda En-Nesyri transferine dair sıcak bir gelişme yaşandı.
Konuya dair haberi ise Suudi Arabistan basını duyurdu.
İşte ayrıntılar...
EN NESYRI İÇİN FLAŞ TALEP!
Aabbir.com'da yer alan ve Aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün derlediği habere göre; Al-Nassr, En-Nesyri için Fenerbahçe'ye resmi teklifini sundu.
Al-Nassr'ın, sarı lacivertlilere önerdiği bonservis ücretinin ise 34 milyon Euro olduğu belirtildi.
Ancak Fenerbahçe, Al-Nassr'dan gelen bu teklifi reddetti.
Haberde, sarı lacivertlilerin transfer için 50 milyon Euro bonservis ücreti talep ettiği vurgulandı.
Fenerbahçe'nin 50 milyon Euro'nun altındaki teklifleri dikkate almayacağı kaydedildi.
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