TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler
SON DAKİKA HABERİ: Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sarı lacivertlilerde bu sezon eleştirilen isimlerden biri olsa da Sebastian Szyamsnki'yi gözlem altına alan takımlar artıyor. İşte Polonyalı yıldızın peşindeki takımlar. | FENERBAHÇE HABERLERİ
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Yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.
2 İTALYAN EKİBİ TAKİPTE
Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerden biri olsa da Sebastian Szyamsnki'yi gözlem altına alan takımlar artıyor.
Özellikle Napoli'nin oyuncuya ilgisi büyük ancak son olarak Fiorentina da Polonyalıyı takibe aldı.
Szymanski'yi iki kulübün de sezon sonunda kadar izleyeceği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev alan yıldız oyuncu 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Szymanski'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.
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