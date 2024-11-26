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Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

SON DAKİKA HABERİ: Ara transferde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de sürpriz ayrılıklar yaşanabilir. Sarı lacivertlilerde bu sezon eleştirilen isimlerden biri olsa da Sebastian Szyamsnki'yi gözlem altına alan takımlar artıyor. İşte Polonyalı yıldızın peşindeki takımlar. | FENERBAHÇE HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2024 Salı 14:16
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Süper Lig'de çıkış yakalayan Fenerbahçe rotasını Avrupa Ligi'nde oynayacağı Slavia Prag maçına çevirdi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Yoluna emin adımlarla devam eden Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı lacivertli yönetim, Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda yıldız isimlerle görüşmelerini sürdürüyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Yeni gelecek isimlere kaynak oluşturmak isteyen sarı lacivertlilerde sürpriz ayrılıklar yaşanabilir.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

2 İTALYAN EKİBİ TAKİPTE

Fenerbahçe'de eleştirilen isimlerden biri olsa da Sebastian Szyamsnki'yi gözlem altına alan takımlar artıyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Özellikle Napoli'nin oyuncuya ilgisi büyük ancak son olarak Fiorentina da Polonyalıyı takibe aldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Szymanski'yi iki kulübün de sezon sonunda kadar izleyeceği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 20 maçta görev alan yıldız oyuncu 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık gerçekleşebilir! Szymanski'nin peşine düştüler

Piyasa değeri 19 milyon Euro olan Szymanski'nin 2027 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

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