FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerden alacağı yeni maaş ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe, taraftarın gözdesi olan tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.
Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.
Takımıyla nikah tazelemeye hazırlanan İrfan Can'ın yeni maaşı da belli oldu.
YÜZDE 100 ZAM
Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.
İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta süre aldı.
Milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.
29 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 10 milyon Euro.
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