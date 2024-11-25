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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı. Milli futbolcunun sarı-lacivertlilerden alacağı yeni maaş ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 Pazartesi 14:13
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FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beklenen patlamayı yapan İrfan Can Kahveci, Jose Mourinho'nun takımın başına geçmesinin ardından yedeğe çekilmişti.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Yıldız oyuncu, Portekizli çalıştırıcının kanatlarda Allan Saint-Maximin ve Dusan Tadic ikilisini tercih etmesi nedeniyle forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Yönetim, sözleşmesi sezon sonunda biten ve adı Avrupa kulüpleriyle anılan milli futbolcuyla yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Fenerbahçe, taraftarın gözdesi olan tecrübeli futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalayacak.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Takımıyla nikah tazelemeye hazırlanan İrfan Can'ın yeni maaşı da belli oldu.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

YÜZDE 100 ZAM

Sabah Gazetesi'nin haberine göre İrfan Can Kahveci'nin yıllık 30 milyon liralık ücreti 60 milyon liraya çıkarıldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

İrfan Can Kahveci bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta süre aldı.

FENERBAHÇE HABERİ - İrfan Can Kahveci'ye rekor zam! İşte yeni maaşı

Milli futbolcu, 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi.

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