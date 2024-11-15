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Haberler Fenerbahçe FENERBAHÇE ZENIT MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE ZENIT MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'deki zafer yarışında verilen milli arayı hazırlık maçlarıyla değerlendiriyor. Rusya ekiplerinden Zenit ile Kadıköy'de kozlarını paylaşacak olan sarı-lacivertlilerde karşılaşmaya milli takımlara giden ve sakatlıkları bulunan oyuncular forma giymeyecek. Peki Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 10:14
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FENERBAHÇE ZENIT MAÇI CANLI İZLE | Fenerbahçe hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe - Zenit maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig devlerinden Fenerbahçe, milli arayı dostluk maçıyla değerlendiriyor. Rusya ekiplerinden Zenit ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde yedekler için fırsat kapıları da aralandı. Mourinho'nun milli takımlara giden ve sakatlıkları bulunan oyuncuların yerine yedeklere şans vereceği tahmin edilirken maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Zenit hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Zenit maçı 15 Kasım Cuma günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

👉FENERBAHÇE - ZENİT MAÇI CANLI İZLE👈

Kulüpten yapılan açıklamada milli maçlar nedeniyle lige verilen arada oynanacak karşılaşmada kombine biletlerin geçerli olmayacağı belirtilen maçta, bilet fiyatları 10, 15 ve 20 lira olarak belirlendi.

ZENIT LİGDE 3. SIRADA

Rusya Premier Ligi'nin 11'inci haftasının ardından Zenit, ligde üçüncü sırada yer alıyor. Fenerbahçe ile Zenit, 2023 yılında iki hazırlık maçında karşı karşıya gelmişti.

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