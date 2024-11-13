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Cengiz kulüp arıyor
Geçen sezon Marsilya'dan 15 milyon euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen Cengiz Ünder, sarı-lacivertli kulüpteki macerasının sonuna yaklaştı. Fransız ekibine daha taksitleri bitmeyen yıldız ismin menajeri, Suudi Arabistan'dan oyuncuya kulüp arıyor. Kulüp bulunursa Fenerbahçe, ayrılmasına izin verecek. Cengiz Ünder şu an sakat ve 19 Kasım'da sahalara dönecek.
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