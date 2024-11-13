Biyonik adam Tadic

Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Beşiktaş'ın elinden kaptığı Dusan Tadic, şu ana kadar sergilediği performansla herkesi kendine hayran bıraktı. Geçen sezon İsmail Kartal'ın bu sezon da Jose Mourinho'nun vazgeçilmezi olan 35 yaşındaki oyuncu, iki sezonda sarı-lacivertlilerin çıktığı 76 resmi maçın 75'inde süre aldı. Dusan Tadic, sadece geçen sezon Türkiye Kupası'ndaki Adanaspor maçında forma giymedi. 35 yaşındaki süper yıldız, bu 75 karşılaşmada 5 bin 885 dakika süre aldı. 23 kez rakip fileleri havalandıran Tadic, 23 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi. Geçen sezon Süper Lig'de 3, bu sezon ise Şampiyonlar Ligi Elemeleri'nde 1 defa sarı kart gördü. Hem disiplini hem liderliği hem performansı hem de oyun aklıyla ön plana çıkan tecrübeli futbolcu, yaşın da sadece bir sayıdan ibaret olduğunu gözler önüne serdi.

ONUN İÇİN YAŞ SADECE BİR SAYI

Tadic, bu sezon 19 maçta, 7 gol, 7 asistlik performans göstedi.

F.Bahçe, G.Saray'la oynanan Süper Kupa finaline çıkmadığı için o karşılaşma baz alınmadı.